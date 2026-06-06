Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar yaşandı. Olay, 6 Haziran günü Onikişubat ilçesindeki Beyazıtlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bölgede yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevreyi yoğun gaz kokusu sararken, çevrede bulunan iş yerleri ve binalardaki vatandaşlar güvenlik amacıyla dışarı çıktı.

Patlama ihbarı üzerine bölgeye doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemi alırken gaz akışını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Olay anında bölgede bulunan esnaflardan Samer Koca, yaşanan paniği şu sözlerle anlattı:

"Bir anda çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ardından yoğun bir doğalgaz kokusu yayıldı. Çevredeki iş yerlerinde yankı oluştu. İnsanlar panikle dışarı çıktı. İlk anda deprem olduğunu düşündük. Aradan yaklaşık bir saat geçmesine rağmen hâlâ tedirginiz."

Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ancak güvenlik gerekçesiyle bölgede bir süre kontrollü çalışma yürütüldü.

Yetkililer, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, doğalgaz hattında meydana gelen hasarın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.