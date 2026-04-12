Türkiye genelinde tütünle mücadele kapsamında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifiyle birlikte, özellikle günlük yaşamı doğrudan etkileyen kafe ve restoranların açık alanlarında sigara kullanımı yasak kapsamına alınıyor. Düzenleme, Alanya başta olmak üzere turizm bölgelerinde işletmeleri ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

AÇIK ALANLARDA SİGARA DÖNEMİ KAPANIYOR

Teklife göre, lokanta ve kafelerin açık alanlarında sigara içilmesi yasaklanacak. Sigara içmek isteyenler için ayrılan bölümlerde ise yiyecek ve içecek servisi yapılmayacak. Bu adımın özellikle yaz sezonunda yoğunluk yaşayan Alanya’daki işletmeler açısından yeni bir düzeni beraberinde getirmesi bekleniyor.

PLAJLAR VE PARKLAR DA KAPSAMDA

Yasak yalnızca işletmelerle sınırlı kalmıyor. Yeni düzenleme ile birlikte çocuk parkları, plajlar, spor alanları gibi açık kamusal alanlarda da sigara kullanımı tamamen yasaklanıyor. Turizm kenti Alanya’da sahil bantları ve plajlar düşünüldüğünde, uygulamanın geniş bir alanı etkileyeceği görülüyor.

ELEKTRONİK SİGARA DA AYNI KAPSAMDA

Düzenlemeyle birlikte “tütün ürünü” tanımı genişletiliyor. Elektronik sigara, likitleri ve ısıtılmış tütün ürünleri de artık klasik sigara ve nargile ile aynı kapsamda değerlendirilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA SIKI TEDBİR

Çocukların tütün ürünlerine erişimini zorlaştırmak amacıyla önemli bir adım daha atılıyor. Buna göre tütün ürünlerinin nakit parayla satışı yasaklanacak. Ayrıca çocuklara satış yapan işletmelere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor.

Bu suçu işleyenlere 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek, işletmelerin satış belgeleri iptal edilecek.

CEZALAR KATLANIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte hem bireyler hem de işletmeler için cezalar ciddi şekilde artırılıyor. Yasakları ihlal edenlere 5 bin TL’den 10 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek. Ayrıca ruhsat iptali gibi yaptırımlar da gündeme gelecek.

Yasak alanlarda sigara içenlere kesilen mevcut 1.764 TL’lik cezanın 5 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor.

DENETİMLER ARTACAK

Denetimlerin valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yürütülmesi, ayrıca özel tütün denetim ekipleri kurulması planlanıyor. Turizm sezonunda yoğunluk yaşayan bölgelerde denetimlerin daha sık yapılması bekleniyor.

Yasa teklifinin TBMM’de kabul edilmesi halinde, Türkiye’de sigara kullanımına yönelik en kapsamlı düzenlemelerden biri hayata geçmiş olacak.