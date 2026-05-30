Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren uçağında, inişe kısa süre kala yaşandığı iddia edilen bir olay dikkat çekti. İddialara göre bir yolcu, uçağın alçalmaya başlamasının ardından tuvalete gitmek istedi ancak güvenlik prosedürleri nedeniyle kabin ekibi tarafından yerine oturması konusunda uyarıldı.

İNİŞ PROSEDÜRÜ SIRASINDA TARTIŞMA YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre kabin ekibi, iniş öncesi standart güvenlik uygulamaları kapsamında yolculardan emniyet kemerlerini bağlamalarını ve koltuklarında oturmalarını istedi. Bu sırada ayağa kalkan bir yolcunun tuvalete gitme talebinde bulunduğu belirtildi.

Kabin görevlilerinin, uçuş güvenliği kuralları nedeniyle yolcunun yerine dönmesini istediği, bunun ardından taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

KABİN İÇİNDE TUVALETİNİ YAPTIĞI İDDİASI

Olayın devamında söz konusu yolcunun, kabin içerisinde tuvaletini yaptığı öne sürüldü. Yaşanan anların bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmaya başlandığı ifade edildi.

İddialar bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmazken, olayın tüm detaylarıyla ilgili resmi makamlar veya hava yolu şirketi tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan olayla ilgili olarak Türk Hava Yolları tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi değerlendirme paylaşılmadı. Olayın görüntülerinin incelenmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.