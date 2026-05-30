Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor. Çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya gelecek. Seride durumun 1-1 olması nedeniyle mücadeleyi kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak.

Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği derbi, hem iki ezeli rakip arasındaki rekabet hem de yarı final bileti açısından sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

SERİDE EŞİTLİK VAR

Serinin ilk maçında Beşiktaş GAİN, sahasında etkili bir performans ortaya koyarak rakibini 108-83 mağlup etti. İkinci karşılaşmada ise Galatasaray MCT Technic taraftarı önünde 78-75 kazanarak seriyi eşitledi.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı eşleşmede tüm hesaplar şimdi son maça kaldı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasındaki play-off çeyrek final üçüncü maçı, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

KAZANAN TAKIM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İLE EŞLEŞECEK

Bu kritik mücadeleden galip ayrılan ekip, Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Bu nedenle karşılaşma yalnızca bir derbi değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda önemli bir viraj niteliği taşıyor.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic karşılaşması beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

DERBİDE BÜYÜK HEYECAN BEKLENİYOR

Normal sezonun ardından play-off'ta karşı karşıya gelen iki köklü kulüp, sezonu bir adım daha ileri taşımak için parkede mücadele edecek. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada, savunma sertliği ve tempo mücadelenin kaderini belirleyen unsurlar arasında yer alacak.