A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran’da Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel maç öncesinde çalışmalarını sürdürdü. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman basına kapalı yapıldı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR ÖN PLANDA

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra rondo çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın devamında hücum ve savunma oyuncularına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde durulurken, son bölümde taktik oyun oynandı.

BEŞ FUTBOLCU TAKIMLA ÇALIŞMADI

Tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç antrenmanda yer almadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise bireysel antrenman programı kapsamında çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

TFF YÖNETİMİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden izledi.

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya karşılaşmasının son çalışmasını yarın saat 16.15'te Riva'da gerçekleştirecek. Resmi antrenmanın ardından milli takım maç saatini beklemeye başlayacak.

Karşılaşma, Dünya Kupası elemeleri öncesinde teknik heyetin oyuncuların son durumunu görmesi açısından önem taşıyor. Milli takımın kadro tercihleri ve sakat oyuncuların durumu da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.