Özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olan bir vatandaşın ödediği ücret ile resmi kayıtlardaki tutar arasındaki fark, yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Ameliyat için 73 bin TL ödeme yapan vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde işlem bedelinin 19 bin 180 TL olarak göründüğünü fark etti.

GERÇEK ÜCRETİ E-DEVLET’TE GÖRDÜ

Tetkikler hariç yüksek bir ücret ödediğini düşünen vatandaş, detaylı inceleme için e-Devlet sistemine girdi. Burada gördüğü rakamla ödediği tutar arasındaki fark dikkat çekince, durumu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

Başvuru sonrası yapılan incelemede, ödenen ücret ile mevzuatta belirlenen sınırlar arasında ciddi fark olduğu ortaya çıktı.

HASTANE: “KENDİ RIZASIYLA ÖDEDİ”

İnceleme sürecinde hastane yönetimi, hastanın özel hizmet talep ettiğini ve ücret farkını kendi rızasıyla kabul ettiğini savundu. Bu gerekçeyle iade yapılmayacağı bildirildi.

SGK: FAZLA ÜCRET ALINMIŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan değerlendirmede, ilgili ameliyat için hastaneye 19 bin 180 TL ödeme yapıldığı açıklandı. Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre özel hastanelerin bu tutarın en fazla iki katı kadar ek ücret talep edebileceği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, vatandaştan alınan 34 bin 638 TL’nin mevzuata aykırı olduğu net şekilde ortaya kondu.

KDK: “SAĞLIK HAKKINA ÖLÇÜSÜZ MÜDAHALE”

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu değerlendirerek vatandaşı haklı buldu. Kararda, fazla alınan ücretin yasal faiziyle birlikte iade edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca vatandaşın “katlanılamayacak düzeyde mali yük altına sokulduğu” ifade edilerek durumun sağlık hakkına ölçüsüz müdahale anlamına geldiği belirtildi.

DENETİM VE YAPTIRIM VURGUSU

KDK, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için önemli bir uyarı da yaptı. Özel hastanelerle yapılan sözleşmelerde daha güçlü denetim ve yaptırım maddeleri bulunması gerektiği ifade edilerek SGK’ye öneride bulunuldu.