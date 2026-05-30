Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser saat 21.00'de başlayacak. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin katılması beklenen konser öncesinde, stadyum girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için kapıların saat 15.00 itibarıyla kademeli olarak açılacağı açıklandı. 120 bin kişinin katılımıyla rekor kırması beklenen organizasyonun başlamasına saatler kala Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Özel araçları ve toplu taşımayı kullanarak Başakşehir'e gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

'ÇOK HEYECANLIYIM, İLK DEFA KANYE WEST'İ CANLI GÖRECEĞİM'

Konser için arkadaşıyla birlikte İzmit'ten gelen Elbruz Erdoğan, "Kanye konserine geldik. Uzun yıllar sonra Türkiye'ye gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Kanye West'i çok dinliyoruz. Bu anı kaçırmak istemedik. Çok heyecanlıyım, ilk defa Kanye West'i canlı göreceğim. Şarkılarını çocukluğumdan beri dinliyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Arkadaşımla birlikte İzmit'ten geldim. Uzun bir yolculuk yaptık. Kanye West'i çok seviyoruz. Umarım konser güzel geçer. Saat 16.00 gibi geldik. Konser alanını biraz dolaştık. Birazdan konser alanına geçeceğiz. Kanye West'in konserine özel kıyafet ve plak satışlarının yapıldığı noktada ve giriş kısmında kuyruk çok uzundu. Bu nedenle içerisinin de oldukça kalabalık olduğunu düşünüyorum. Organizasyonu yapan firma yaklaşık 120 bin kişinin geleceğini söyledi. Kalabalık olacağını düşünüyorum ama inşallah güzel geçer" dedi.

'HEYECANLIYIZ'

Nişantaşı'ndan geldiğini söyleyen Bartu Gürsoy, "Heyecanlıyız. 1,5 saattir buradayız. Otoparkın yanında yer bulduk, güzel oldu. Para da ödemedik. Takılıyoruz, birazdan konsere geçeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE OLMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Arkadaşlarıyla konsere gelen Kaan, "Konser için heyecanlıyım. 10 yıldır dinlediğim bir sanatçı. Stadyuma geldiğimde heyecanım daha da arttı" dedi. Kaan'ın arkadaşı ise, "Şu an tabii ki heyecan var ama Kanye'yi gördükten ve atmosferi hissettikten sonra her şey daha da anlam kazanacak gibi. Onu görmeden bir şeylerin farkında değiliz. Şu an sadece heyecanımız var. Böyle büyük bir organizasyonun Türkiye'de olması bizi çok mutlu etti. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Umarım çok güzel geçer. Hepimiz çok enerjik hissediyoruz" ifadelerini kullandı.