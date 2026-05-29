Türkiye’de de şubeleri bulunan ABD merkezli burger zinciri Carl’s Jr., franchise tarafında yaşanan mali krizle gündemde. Şirketin Kaliforniya’daki en büyük işletmecilerinden biri olan Sun Gir Inc., ABD’de Chapter 11 kapsamında iflas koruma başvurusunda bulundu.

Mahkeme süreci kapsamında Sun Gir’in işlettiği 65 Carl’s Jr. restoranından 49’u satış listesine çıkarıldı. Restoranların yeni yatırımcılara veya farklı franchise işletmecilerine devredilmesi planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET VE MALİYETLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Şirket tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, Kaliforniya’da fast food çalışanları için uygulanan saatlik 20 dolarlık asgari ücret düzenlemesinin maliyetleri ciddi şekilde artırdığı belirtildi.

Artan işçilik giderlerinin yanı sıra kira, operasyon ve genel işletme maliyetlerindeki yükselişin de şirketin mali yapısını zorladığı ifade edildi. Şirket yönetimi, mevcut ekonomik koşullarda bazı restoranların sürdürülebilir kârlılık sağlayamadığını savundu.

49 RESTORAN SATIŞA ÇIKARILDI

İflas koruma sürecinde, Sun Gir tarafından işletilen 49 restoran için satış süreci başlatıldı. ABD basınında yer alan bilgilere göre satışların mahkeme gözetiminde yürütülmesi ve deneyimli franchise yatırımcılarının sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda restoranların tamamen kapanmasından çok, farklı işletmecilere devredilerek faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

CARL’S JR.: MARKA GENELİNİ ETKİLEYEN BİR KRİZ DEĞİL

Carl’s Jr. yönetimi ise yaşanan gelişmenin zincirin genel yapısıyla ilgili olmadığını açıkladı. Şirketten yapılan değerlendirmede, Sun Gir’in yaşadığı mali sorunların franchise işletmecisine özgü olduğu vurgulandı.

Ayrıca kira, telif ve diğer sözleşme yükümlülüklerinde yaşanan aksaklıkların franchise anlaşmalarının ihlali kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE OPERASYONLARI İÇİN DOĞRUDAN ETKİ BEKLENMİYOR

Carl’s Jr.’ın Türkiye’de faaliyet gösteren restoranlarının bu süreçten doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. İflas başvurusu, yalnızca Kaliforniya’daki belirli franchise şirketlerini kapsıyor.

Buna rağmen gelişme, son dönemde küresel fast food sektöründe artan maliyet baskısı ve franchise işletmecilerinin yaşadığı finansal sorunlar açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor.