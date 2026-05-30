Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırı, iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayda araç sürücüsü Ercan Zengin (31) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan (25) da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI PAZAR YERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Söke'nin Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ercan Zengin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

AĞIR YARALI KADIN DA KURTARILAMADI

Saldırıda ağır yaralanan Nurgül Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan da hayatını kaybetti.

Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken, genç kadının 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.