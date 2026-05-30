Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Sekman Aktaş (62), balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Ceyhan Nehri’ne düştü. Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de sürerken, Aktaş’a henüz ulaşılamadı.

Olay, 28 Mayıs'ta Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte bölgede bulunan Aktaş, nehir kenarında balık avladığı sırada suya düştü ve gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye dalgıçları ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara yaklaşık 50 personel katıldı.

ARAMALAR ÜÇÜNCÜ GÜNDE DE SONUÇ VERMEDİ

İlk iki gün boyunca hem su altında hem de nehir çevresinde yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler çalışmalarını üçüncü gün sabah saatlerinde yeniden başlattı. Dalgıç ekipleri nehir içerisinde arama yaparken, kara ekipleri de kıyı hattında tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Gün boyu devam eden çalışmalara rağmen Sekman Aktaş’a ulaşılamadı. Arama ekipleri akşam saatlerinde bölgeden ayrılırken, çalışmaların yarın sabah yeniden başlayacağı bildirildi.

BÖLGEDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yakınlarının endişeli bekleyişi devam ederken, ekipler nehirdeki akıntı ve bölgenin coğrafi yapısını dikkate alarak arama alanını genişletiyor. Yetkililer, çalışmaların AFAD koordinasyonunda aralıksız sürdürüleceğini belirtti.