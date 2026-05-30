ON BİNLERCE KİŞİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANDI

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, saat 14:00'ten itibaren CHP Ankara İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. Karara tepki gösteren ve Güvenpark'ta toplanan çok sayıda vatandaş, Özgür Özel'e destek sloganları atarken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. On binlerce kişinin doldurduğu il başkanlığı önünde adeta miting havası yaşandı.

MANSUR YAVAŞ: İNSANLARIN UMUDUNU TÜKETECEĞİME SİYASETİ BIRAKIRIM

Alana Özgür Özel ile gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alandaki kalabalığa hitap ederek sert açıklamalarda bulundu. CHP'yi zayıflatmaya yönelik adımların Türkiye'nin demokratik birikimini hedef aldığını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "İnsanların umudunu tüketen bir konumda bulunmaktansa, siyaseti bırakırım. CHP’yi zayıflatmaya yönelik her girişim, yalnızca partiyi hedef almamaktadır; Türkiye'nin birikimini ve Cumhuriyet'in değerlerini hedef almaktadır. 2023 yılındaki seçimlerde umduğumuz sonucu alamadık ancak daha sonra partide bir değişiklik oldu. Yerel seçimlerde yüzde 38'lik bir oya ulaştık, Ankara'da yüzde 60'ın üzerinde oy aldık. İlk defa iktidarı değiştirme umudu doğmuşken, iktidar bunu gördü ve partiyi bölmek için çalışmalara başladı. Belediyelere yapılan operasyonlar ve itibarsızlaştırma çalışmaları ortadadır."

Yavaş, tüm muhalefete birlik çağrısı yaparak, "Bugün birleşemezsek ilerde torunlarımız bizi asla affetmeyecektir. Bugün yaşananlar cumhuriyet rejimine müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisi en kısa zamanda kurultaya gitmelidir. Bırakın parti içinde bölünmeyi, tüm muhalefeti bir araya getirerek bu oyunu bozalım" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: DİPLOMASIZ ERDOĞAN MAZBATASIZ GENEL BAŞKAN İSTEMEKTEDİR

Mansur Yavaş'ın ardından otobüsün üzerine çıkarak halka seslenen Özgür Özel, yaşanan krizin parti içi bir mesele olmadığını, doğrudan sandığa ve millet iradesine yapılan bir müdahale olduğunu savundu. Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir, doğru anlayalım. Bu mesele Tayyip Erdoğan'la milletin meselesidir. Diplomasız Erdoğan, mazbatasız Genel Başkan istemektedir. Buna izin vermeyeceğiz! Derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Bugün öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin, iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür. Tarihte ilk kez bir gücü, devleti elinde tutan kötücül bir akıl, CHP'nin seçimle iktidarı değiştirme umuduna, yani sandığa müdahale ederek atama yapmaktadır."

Kendilerini "kaybetmeye alışmış değil, kazanmış CHP" olarak tanımlayan Özel, "Biz bu darbeye, 19 Mart darbesine direndik, direnmeye devam ediyoruz" dedi. Özel, konuşmasının ardından meydandaki binlerce kişiyle birlikte Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 2 YIL SONRA GENEL MERKEZDE: HESAP SORACAĞIM

Ankara İl Başkanlığı önünde bu gelişmeler yaşanırken, mahkeme kararıyla yeniden göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi. Girişte bir grup partili tarafından makam aracına karanfiller atılarak karşılanan Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma buluşmasına ilginin beklenenden az olduğu gözlendi.

Parti genel merkezinde tarihi bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, parti içi hesaplaşmanın intikam değil, ahlaki bir arınma temelli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atalarımızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Benim ne yapacağım bellidir, ben hesap soracağım. Önce hesaplaşacağız, sonra kurultay sandığını tertemiz önünüze getireceğim."

Konuşmasında geçmişe yönelik özeleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, sert ithamlarla millete bir özür borcu olduğunu ilan etti: "Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman gafilleri koynumda beslediğim için özür diliyorum. Pavyon masasında pazarlık yapanların, partiyi mahkeme kapılarına düşürenlerin maskesini zamanında indiremediğim için özür diliyorum." İfadelerini kullandı.

