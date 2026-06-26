İzmir'in Güney Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Aktarılan bilgilere göre, 1143

Sokak'taki bir evde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olayına dönüştü.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Zeki İ., iddiaya göre amcasının oğlu olan şüpheli R.İ. ve onun arkadaşı D.P. isimli kadınla henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki İ., vücuduna aldığı 9 bıçak darbesiyle olay yerinde yığıldı. Şüpheliler R.İ. ve D.P. ise hızla evden uzaklaştı.

YARALI ÇALIŞTIĞI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların evden gelen yüksek sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Zeki İ., ambulansla kendi görev yaptığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Acil servise alınan Zeki İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde ameliyat sonrası tedavisinin devam ettiği bildirildi. Emniyet güçleri, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettiren iki şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesiyle şüphelilerin yer tespitinin yapılması hedefleniyor.