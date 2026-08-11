İngiltere merkezli CV Villas tarafından yürütülen küresel bir araştırma sonucunda, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Ölüdeniz, Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı unvanını kazandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından duyurulan bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Açıklanan raporda, Ölüdeniz'in Avrupa listesine girmeyi başaran tek Türk plajı olduğu vurgulandı. Bölgenin sahip olduğu turkuaz renkli deniz suyu, eşsiz coğrafi yapısı ve korunmuş doğal güzellikleri, bu başarının temel faktörleri arasında gösterildi.

FTSO'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU

FTSO'nun aktardığı resmi açıklamalara göre, elde edilen bu derece, bağımsız araştırmalarla bölgenin küresel çapta ne kadar yüksek bir marka ve ekonomi değerine sahip olduğunu tescilliyor. Oda yetkilileri, Fethiye'nin dünya turizm arenasındaki konumunu daha da yukarılara taşımak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Doğayı tahrip etmeden, sürdürülebilir ve nitelikli bir büyüme modelinin öncelikli hedef olduğu ifade edildi.

AVRUPA LİSTELERİ TURİZMİ NASIL ETKİLİYOR?

Küresel çapta tanınırlığı olan kurumların hazırladığı bu tür prestijli listeler, seyahat rotasını belirleyen uluslararası turistler üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Akdeniz ve Ege çanağındaki destinasyonların böylesi araştırmalarda üst sıralarda yer alması, hem erken rezervasyon taleplerini artırıyor hem de Türkiye'nin turizm gelirlerine olumlu katkı sağlıyor.

Gelecek nesillere aktarılacak en önemli miraslardan biri olan Ölüdeniz'in marka değerinin korunması, ülkenin genel turizm stratejisi açısından da büyük önem taşıyor.