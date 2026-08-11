Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında kentte yaşayan yüz binlerce soydaşı temsil eden 11 dernek ve federasyon başkanıyla toplantı düzenledi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, Azerbaycan, Uygur, Kırgızistan, Kazakistan, İran, Irak, Türkmenistan, Kıbrıs, Türkmen ve Ahıska Türkleri sivil toplum kuruluşları, Öz'ün adaylığına tam destek verdiklerini açıkladı.

ATSO YÖNETİMİNDE KAPSAYICILIK TALEBİ

Toplantıya katılan dernek yöneticileri, bu desteğin sıradan bir seçim tercihinden ziyade Antalya'daki dayanışmayı artırma hedefi taşıdığını bildirdi. Soydaş toplulukların kentin ticari, ekonomik ve kültürel yapısında kritik bir rol oynadığına dikkat çeken temsilciler, ATSO çatısı altında daha güçlü bir temsil istediklerini vurguladı. Hatice Öz'ün tüm sektörleri kucaklayan vizyonunun, sadece belirli kesimleri değil, kentte üretim yapan ve istihdam yaratan herkesi kapsayacağı ifade edildi.

ORTAK AKIL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ

Destek açıklamalarının ardından konuşan Hatice Öz, odanın sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir yapı olmaktan çıkarılması gerektiğini savundu. Kurumun Antalya'nın ortak aklını yansıtması gerektiğini belirten Öz, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi, kadın ile genç girişimcilerin teşvik edilmesi ve dijital dönüşümün hızlandırılması gibi konuları öncelikli hedefleri arasına aldığını duyurdu.

SOYDAŞ TOPLULUKLARIN BÖLGE EKONOMİSİNDEKİ YERİ NEDİR?

Antalya ve çevresinde yerleşik hayata geçen Orta Asya ve Kafkasya kökenli topluluklar, özellikle turizm, tarım, gayrimenkul ve dış ticaret sektörlerinde ciddi bir iş hacmi yaratıyor. Bölgenin çok kültürlü demografik yapısı uluslararası ticari bağlantıların kurulmasında stratejik bir avantaj sağlarken, bu grupların yerel ticaret odalarındaki temsil gücünün artması kentin ihracat potansiyelini de doğrudan etkiliyor. Hatice Öz de bu zenginliğin kentin geleceğine yön veren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, üretimi önceleyen bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını sözlerine ekledi.