Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ülkede uzun süredir tartışma konusu olan idam cezasına ilişkin önemli bir yasal düzenleme Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerinin gündemine gelen yasa tasarısı, idam cezasının yürürlükten kaldırılmasını ve söz konusu cezayı gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasının uygulanmasını öngörüyor.

Meclis’te yapılan görüşmelerin ardından kabul edilen düzenlemeyle birlikte Lübnan’ın ceza sisteminde önemli bir değişikliğin önü açıldı. Yeni düzenleme kapsamında idam cezasının yerine müebbet hapis cezasının getirilmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Nassar: Tarihi bir adım

Lübnan Adalet Bakanı Adil Nassar, yasa tasarısının Meclis tarafından kabul edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Nassar, idam cezasının kaldırılmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesini ülkenin hukuk sistemi açısından “tarihi bir adım” olarak değerlendirdi.

İdam cezasının kaldırılmasının suçlarla mücadelede geri adım atılması anlamına gelmediğini vurgulayan Nassar, düzenlemenin “suça karşı müsamaha gösterileceği” şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle ağır suçların cezasız bırakılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Nassar, idam cezası yerine müebbet hapis cezasının uygulanacağını bildirdi.

Meclis’in aldığı kararla birlikte Lübnan’da idam cezasına ilişkin yasal çerçevede köklü bir değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesine ilişkin sürecin ilgili yasal prosedürler doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.