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Fenalaşan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ama...
Eskişehir'de kronik rahatsızlığı nedeniyle evinde fenalaşan küçük çocuk, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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