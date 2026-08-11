Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Batıkent Sitesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Arazide hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin 48 yaşındaki Mehmet Emin Doğan olduğu ve boğazından bıçakla yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Doğan, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Emin Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi

Doğan’ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Mehmet Emin Doğan’ın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis şüpheli ya da şüphelileri arıyor

Olayın ardından polis ekipleri, Mehmet Emin Doğan’ın kim veya kimler tarafından bıçaklandığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olayın nasıl gerçekleştiği ve saldırının nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.