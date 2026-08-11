Geçirdiği kaza sonucu sol kalçasında kırık oluşan Antalyalı sanatçı Deniz Seki, 10 Ağustos 2026 tarihinde tedavi altına alındı. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde saat 17.00'de ameliyata alınan ünlü sanatçının operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AMELİYAT SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun'un yaptığı açıklamaya göre, düşmeye bağlı ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran Seki'nin tetkiklerinde sol kalça kırığı tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında kırık bölge sabitlenirken, kalça hareketini sağlayan kaslardan birindeki yırtık da onarıldı. Cerrahi müdahalenin Prof. Dr. Vahit Emre Özden, Prof. Dr. Göksel Dikmen ve Doç. Dr. Onur Tunalı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

ERKEN YÜRÜTME NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Ortopedi uzmanları, kalça kırığı ameliyatlarının ardından hastaların en kısa sürede ayağa kaldırılmasının iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Erken hareketlilik, kas kaybını önlemenin yanı sıra olası dolaşım sorunlarının önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu tıbbi yaklaşıma uygun olarak Deniz Seki'nin de operasyon sonrası destekle yürütüldüğü ifade edildi.

Genel sağlık durumu iyi olan ve serviste tedavisi süren sanatçının iyileşme süreci yakından takip ediliyor. Hastane yönetiminin planlamasına göre, Deniz Seki'nin 5-6 gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.