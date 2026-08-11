MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” üzerinden “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin mesaj veren Türkdoğan, Alanya’nın yerel sorunlarıyla ilgili de belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu.

“467 OYLA KABUL EDİLDİ”

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyi değerlendiren Türkdoğan, “Dün gece TBMM Genel Kurulu’nda Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin öncülüğünde, Terörsüz Türkiye idealiyle hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 467 oyla TBMM’den geçti. Türkiye’nin huzuru, milletimizin mutlu ve huzurlu olması, devletimizin güçlü olması ve 21. yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapmak adına ortaya konulan Terörsüz Türkiye sürecine katkı sunan başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, bunu devlet politikası haline getirerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de evet oylarıyla destek veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini belirten Türkdoğan, “Milyarlarca dolar paramız maalesef terörle mücadelede yok oldu. Bunun yanında şehitlerimiz, gazilerimiz ve bedel ödeyen insanlarımız oldu. Artık Türkiye’de terör belasının sonsuza kadar bitmesini istiyoruz. Türkiye’de huzur ve barış olsun, bütün kaynaklarımız milletimizin refahı ve devletimizin gücü için harcansın” ifadelerini kullandı.

“TERÖR BİTSİN İSTEMEYENLER VAR”

Türkdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik eleştirilerde bulunan siyasi partilere de tepki gösterdi. Türkdoğan, “Geçmişte PKK terör örgütü kan akıtırken, şehit cenazeleri gelirken yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerinde ittifaklar oluşturup PKK terör örgütünün uzantısı olan siyasi partilerle hareket edenler, bugün terör bitirilsin, silahlar yakılsın, gömülsün denilen noktada maalesef bu işten rahatsız oluyorlar. Bu arkadaşlar birilerine şov mu yapıyor? Terörlü Türkiye mi görmek istiyorlar? Kimsenin riyakârlık yapmasına gerek yok” diye konuştu.

“ALANYA DENİZİNİ KAYBEDEBİLİR”

Yerel gündemde Alanya’nın deniz ve sahillerindeki kirlilik tartışmalarına da değinen Türkdoğan, mikroplastik kirliliğinin yanı sıra arıtma tesislerinin kapasitesine dikkat çekti. Alanya’nın turizmdeki en önemli sermayesinin denizi, kumsalı ve güneşi olduğunu belirten Türkdoğan, “Alanya’nın ana sermayesi Akdeniz plajları ve sahilleridir. Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediyesi tarafından kirlilikle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burada mikroplastik atıklar gündeme getirildi. Evet, küçük mikroplastik parçalar Akdeniz’in yüzeyinde var ancak Akdeniz’in altında da büyük bir sorun var” dedi. Arıtma tesisleri konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştiren Türkdoğan, “Alanya’mızdaki arıtma tesisinde geçtiğimiz süreçte ve yıllar içerisinde gerekli kapasite artışları yapılmadı. Gerekli bakım ve çalışmalar yapılmadı. Alanya’nın mavi bayraklı plajlarıyla, dünyaca ünlü sahilleriyle yeniden anılması için bu sorunun çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Türkdoğan, arıtma tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesi çağrısında bulunarak, “Belek’te ve diğer turizm merkezlerinde olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uhdesinde oluşturulacak bir yapıyla arıtmaların yeniden işletilmesi adına gerekli protokol yapılmalı ve bu arıtmalar acilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmeli. Yoksa Alanya’mız maalesef ana sermayesi olan denizini kaybedecek” dedi.

“PLAJ VOLEYBOLU TESİSİ TURİZMCİYE YÜK OLMAMALI”

ALTAV tarafından Milli Egemenlik Stadyumu karşısında oluşturulan plaj voleybolu sahasına da değinen Türkdoğan, tesisin turizme katkısının yeterli olmadığını savundu. Türkdoğan, “Geçtiğimiz yıl turizmcilerden, otelcilerden ve çeşitli firmalardan milyonlarca euro para toplanarak bu tesis yapıldı. Bu yıl kötü giden turizm sezonuna rağmen yine otelcilerden yatak başı veya oda başı para istendiğini duyuyoruz. Bu tesisin bu zamana kadar Alanya turizmine bir katkısı olduğunu görmedim, şahit olmadım. Kötü giden bir turizm sezonunda bu tesis adına Alanya’daki turizmcilerimize ve vatandaşlarımıza yük olunmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“SEZON ORTASINDA ŞANTİYE GÖRÜNTÜSÜ OLMAZ”

Alanya’daki yol ve altyapı çalışmalarının da planlama dahilinde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Türkdoğan, turizm sezonunda devam eden çalışmaların kente zarar verdiğini ifade etti. Türkdoğan, “Alanya’da sezonun başladığı tarihten itibaren hâlâ çeşitli yerlerde çalışmalar devam ediyor. Yollar kazılıyor, parkeler sökülüyor, yerine asfalt dökülüyor. Alanya Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, CK Akdeniz ve ASAT açısından bu durum geçerli. Zaten 5-6 aylık kısıtlı bir turizm sezonumuz var. Altyapı çalışmalarının sezon dışında planlanarak yapılması turizm adına elzemdir” dedi. Sezon başında kente gelen turistlerin şantiye görüntüleriyle karşılaştığını belirten Türkdoğan, “Çukurlar, kaldırımlar, parkeleri sökülmüş caddeler ve sokaklar nedeniyle kötü reklamasyon yaptılar. Zaten iyi olmayan turizm sezonu daha da kötü hale geldi. Ağustos ayının ortasındayız ve hâlâ bazı noktalarda çalışmalar devam ediyor. Bir an önce toparlanması gerekiyor” diye konuştu.

“10 KİLOMETRE ASFALT DÖKÜLDÜ DİYE BÜYÜK HİZMET GİBİ SUNULUYOR”

Atatürk Caddesi ve Kestel’de yapılan asfalt çalışmalarını da eleştiren Türkdoğan, MHP döneminde Alanya’ya yaklaşık 1000 kilometre asfalt döküldüğünü söyledi. Türkdoğan, “Sezon ortasında Atatürk Caddesi’nde gidiş geliş toplam 7-8 kilometrelik bir etap asfaltlandı. Kestel Mahallesi’nde de 3 kilometrelik asfalt yapıldı. Toplam 10-11 kilometre sıcak asfalt yapıldı ve sanki çok büyük bir hizmet yapılmış gibi reklamı yapılıyor. MHP’nin geçtiğimiz iki dönem, 10 yıllık süreçte üretken belediyecilik anlayışıyla Alanya’mıza döktüğü asfalt yaklaşık 1000 kilometre” ifadelerini kullandı. Asfalt yerine parke taşının çevresel açıdan avantajlarına da dikkat çeken Türkdoğan, “Parke taşı suyu altına çekerek toprağın beslenmesini sağlıyor ve su taşkınlarının önlenmesine katkı sunuyor. Sadece biraz daha konforlu ve sessiz yolculuk olsun diye asfalt sevdasına yönelinmesini anlamıyorum” dedi.

YEŞİLÖZ’DEKİ TARTIŞMAYA YORUM

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in Yeşilöz Mahallesi ziyaretinde yaşanan tartışmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Türkdoğan, kırsal mahallelerde vatandaşların sorunlarının dinlenmesi gerektiğini söyledi. Türkdoğan, “Biz de Alanya’da yaşayan bireyler olarak yayla gezileri sırasında böyle bir hadisenin yaşandığını gördük. Olayın yaşandığı yer Yeşilöz Mahallesi’nin yaylası. CHP’nin mahalle başkanının babası ile başkan arasında bir polemik yaşanmış. Netice itibarıyla biz de belediye MHP’deyken yaylalara çok geziler yaptık. Yaylaların sahibi Yörük Türkler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Köylüyü yerinde ziyaret ettiğinizde derdini dinleyecek ve çözüm üreteceksiniz” dedi.

“YAYA GEÇİTLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

Atatürk Caddesi’ndeki yaya geçitlerinin kapatılmasıyla ilgili de konuşan Türkdoğan, uygulamanın esnaf ve turizm açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Türkdoğan, “Alanya’nın 25 metrelik yolu ile Cuma Pazarı ve içerideki çarşıyı birbirine bağlayan, ALTSO’nun karşısındaki yaya geçidinin ve az ilerisindeki ikinci yaya geçidinin kapandığını görüyoruz. Ancak bu fiiliyatta bir kapanma değil. Yaya geçidinin çizgileri kaldırılmış, refüjde yayaların geçeceği yer iptal edilmiş, çiçeklendirme yapılmış ama yayalar yine oraları kullanıyor” dedi. Atatürk Caddesi’nin Alanya’nın vitrini olduğunu belirten Türkdoğan, “Zaten kötü giden bir turizm sezonuyla karşı karşıyayız. Esnafımız zor günler yaşarken onların işini kolaylaştırmak yerine zorlaştıracak adımlarla bu iş olmaz. Hem Alanya Belediyesi hem Antalya Büyükşehir Belediyesi acil çözüm üretmeli. Atatürk Caddesi, trafiğin yavaşlatılması gereken, yaya ağırlıklı olması gereken bir cadde. Burası Alanya’nın vitrini, dünyaya açılan penceresi. Taşıt trafiğini hızlandırmak adına yaya geçitlerinin iptal edilmesi son derece yanlış. Turizm bölgesindeyiz, turistler çarşıda ve pazarda gezmek istiyor. Bu iş bir an önce çözüme kavuşturulmalı” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi