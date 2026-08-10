8 Ağustos'ta Siverek'te yaşanan olay, kayıp başvurusunun ardından ortaya çıktı. Yakınlarının uzun süre haber alamadığı S.K. için jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Aramalar sürerken Karacadağ bölgesindeki Karpuzcu Mahallesi yakınlarında bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından araçta tamamen yanmış bir kadın cesedi bulundu. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan S.K. olduğu belirlendi.

ÇOCUKLARINI KAYINVALİDESİNE BIRAKARAK EVDEN AYRILDI

Edinilen bilgilere göre S.K., bir yakınıyla vedalaşmak ve kahve içmek amacıyla evden ayrılmadan önce çocuklarını kayınvalidesine bıraktı. Kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi güvenlik güçlerine başvurdu ve bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

AĞIR YARALI ŞÜPHELİ YOĞUN BAKIMDA

Yangın yerinde ağır yaralı olarak bulunan Ş.U., ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ş.U.'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olayın cinayet ve aracın kasten yakılması ihtimalleri üzerinde dururken, delil toplama ve kriminal inceleme çalışmaları sürüyor.

Soruşturmanın, gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ve olay yerinden elde edilen bulgular doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.