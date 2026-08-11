Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Uluslararası Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı temmuz ayına ilişkin yolcu, uçak ve yük trafiği istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı DHMİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya Havalimanı, yaz turizm sezonunun yoğunluğuyla birlikte temmuz ayında milyonlarca yolcuyu ağırladı.

TEMMUZDA 5 MİLYON 555 BİN YOLCU

Antalya Havalimanı'nda yalnızca temmuz ayında 5 milyon 555 bin 485 yolcuya hizmet verildi.

Bu yolcuların 733 bin 437'sini iç hat, 4 milyon 822 bin 48'ini ise dış hat yolcuları oluşturdu.

Böylece temmuz ayında Antalya Havalimanı'nı kullanan yolcuların büyük bölümünün uluslararası uçuşlardan geldiği görüldü.

UÇAK TRAFİĞİ 30 BİNİ AŞTI

Yolcu yoğunluğuyla birlikte Antalya Havalimanı'ndaki uçak trafiğinde de dikkat çekici rakamlara ulaşıldı.

Temmuz ayında havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 4 bin 134, dış hatlarda ise 26 bin 694 olarak kayıtlara geçti.

Böylece bir aylık toplam uçak trafiği 30 bin 828'e ulaştı.

Antalya Havalimanı'nda aynı dönemde gerçekleşen yük trafiği ise toplam 66 bin 18 ton oldu.

7 AYDA 19,2 MİLYON YOLCU

DHMİ'nin 2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık verileri de açıklandı.

Buna göre Antalya Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında toplam yolcu trafiği 19 milyon 209 bin 979 kişiye ulaştı.

Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan toplam uçak sayısı ise 113 bin 664 olarak gerçekleşti.

230 BİN TONU AŞKIN YÜK TAŞINDI

Antalya Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinde de önemli bir hacme ulaşıldı.

Ocak-temmuz döneminde toplam yük trafiği 230 bin 452 ton olarak kayıtlara geçti.

Antalya Havalimanı böylece 2026 yılının ilk 7 ayında 19,2 milyondan fazla yolcuya hizmet verirken, 113 bini aşkın uçak trafiğine ve 230 bin tonu aşan yük hareketine ev sahipliği yaptı.