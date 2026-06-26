Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya yönelik Avrupa merkezli sosyal medya platformlarında yürütülen asılsız güvenlik iddiaları, sektör temsilcilerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkabileceği yönündeki temelsiz söylentiler ve küresel çaptaki jeopolitik gerilimler nedeniyle, bölgedeki otel rezervasyonlarında sezon başında kısmi bir yavaşlama gözlemlendiği aktarıldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu'nun açıklamasına göre, mayıs ayı sonu itibarıyla kente yaklaşık 4 milyon 800 bin turist giriş yaptı. Yılın ilk aylarında ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan gerilimlerin Avrupa pazarındaki erken rezervasyon eğilimlerini yavaşlattığını belirten Saatçioğlu, turistlerin tatil planı yaparken güvenlik konusunu daha fazla sorguladığını aktardı. Tüm bu gelişmelere rağmen sektör temsilcileri, sezonun ikinci yarısında turizm hareketliliğinin artmasını bekliyor.

REZERVASYONLARI ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER NELER?

Turizm paydaşlarının değerlendirmelerine göre, haziran ayının son haftalarına girilmesine rağmen birçok tesiste doluluk oranları henüz hedeflenen seviyelere ulaşmadı. Mayıs ve haziran aylarında mevsim normallerinin altında seyreden serin ve yağışlı havanın da turistlerin planlamalarında etkili olduğu bildirildi. Öte yandan, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası'nın uluslararası turist hareketliliğini farklı coğrafyalara kaydırdığı ifade edildi. Ayrıca, kente gelen turistlerin ağırlıklı olarak otellerinden dışarı çıkmayı tercih etmediği vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ KARA PROPAGANDA NASIL İŞLİYOR?

Özellikle Almanya başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde, Türkiye'nin güvenli bir destinasyon olmadığına dair sistematik bir dezenformasyon süreci yürütüldüğü öne sürüldü. Yurt dışındaki Türk seyahat acentelerine ulaşan bazı Avrupalı turistlerin, basında yer alan "Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma çıkabilir" şeklindeki paylaşımlar nedeniyle güvenlik teyidi istediği aktarıldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve rakip destinasyonların Türkiye'nin pazardaki gücünden rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 17 milyon turist ağırlayan bölgenin bu yıl 18 milyon hedefine ulaşacak potansiyeli taşıdığını vurgulayan Kuk, iki ülke arasındaki savaş ihtimalinin gerçekçi olmadığını kaydetti. Kuk, Türkiye'nin sunduğu fiyat avantajı, her şey dahil konsepti ve kaliteli otel altyapısıyla rakiplerinden belirgin şekilde ayrıştığını, yaz aylarının ilerleyen dönemlerinde turist sayısında önemli bir artış öngördüklerini dile getirdi.

BÖLGESEL TURİZM DİNAMİKLERİNE OLASI ETKİSİ NEDİR?

Antalya genelini kapsayan bu uluslararası gelişmelerin, bölgenin en büyük yatak kapasitesine sahip ilçesi Alanya'daki turizm dinamiklerine de muhtemel bir etkisi bulunuyor. Avrupalı turistlerin geleneksel olarak yoğun ilgi gösterdiği Alanya pazarında yer alan konaklama tesisleri, hem asılsız güvenlik iddialarının olası yansımalarını hem de sezonun ikinci yarısında beklenen rezervasyon artışını yakından takip ediyor. Sektör temsilcileri, doğru tanıtım stratejileriyle mevcut bilgi kirliliğinin aşılabileceği görüşünde birleşiyor.