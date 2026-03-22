Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrası iki bina çöktü. Enkaz altından 11 kişi çıkarıldı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta Ramazan Bayramı’nın son gününde yaşanan patlama, iki binanın çökmesine yol açtı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalan vatandaşlar için saatlerce arama kurtarma çalışması yürütüldü.

2 BİNA BİR ANDA ÇÖKTÜ

İlk belirlemelere göre olayın doğal gaz kaynaklı bir patlama sonrası yaşandığı değerlendiriliyor. Bitişik nizam yapıların bulunduğu sokakta meydana gelen çökme, çevrede de paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle yalnızca çöken binalarda değil, çevredeki bazı yapılarda da hasar oluştu.

İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde iki bina neden çöktü sorusu gün boyunca en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Resmi kurumların ilk değerlendirmesi doğal gaz ihtimali üzerinde yoğunlaşırken, kesin nedenin teknik inceleme sonrası netleşmesi bekleniyor.

11 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

İstanbul Valiliği’nin paylaştığı son bilgilere göre, enkaz altında kalan 11 kişi kurtarılarak çıkarıldı. Ancak bu kişilerden 1’i hayatını kaybetti. Yaralanan 10 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasına göre sahaya 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personeli yönlendirildi. Böyle zamanlarda rakamlar haberin merkezine oturuyor ama o enkaz başında bekleyen aileler için sayı değil, tek tek isimler önemli.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği duyuruldu.

Patlamanın kesin çıkış nedeni, ihmâl olup olmadığı, yapıların fiziki durumu ve doğal gaz hattına ilişkin detayların soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Eski yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde benzer risklerin yeniden tartışılmaya başlanması da bekleniyor. Çünkü mesele sadece bu sokak değil.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Ayvansaray’daki olay, özellikle eski ve bitişik nizam binalarda yaşayan vatandaşlar için yapı güvenliği endişesini yeniden gündeme taşıdı. Uzman raporları ortaya çıkmadan net hüküm vermek zor. Ama kentte yaşayan birçok kişi için bu tür haberler, “oturduğum bina ne kadar güvenli” sorusunu bir kez daha büyütüyor. Hele bayram günü yaşanması, etkisini daha da artırdı.

Bölgede güvenlik önlemleri sürerken, hasar tespit ve teknik inceleme çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamalar dışındaki bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Bir sokakta hayat normal akarken birkaç saniyede her şey değişebiliyor. Ve sonra geriye siren sesi, toz bulutu, telefonla yakınlarına ulaşmaya çalışan insanlar kalıyor. Yarım kalan çok şey var.