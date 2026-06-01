Gazipaşa’nın sağlık camiasında tanınan isimlerinden Emekli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Muhammet Akpınar’ın vefat haberi ilçede büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca görev yaptığı süreçte binlerce hastaya sağlık hizmeti sunan Akpınar, mesleki birikimi ve insan ilişkileriyle çevresinde saygı gören isimler arasında yer alıyordu.

Hayatını insan sağlığına adayan Dr. Akpınar’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda eski hastası ve meslektaşı tarafından da üzüntüyle karşılandı. İlçede birçok vatandaş, vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

CENAZE TÖRENİ EKMEL MERKEZ MEZARLIĞI’NDA YAPILACAK

Merhum Dr. Muhammet Akpınar için cenaze töreni yarın saat 11.00’de Ekmel Merkez Mezarlığı’nda düzenlenecek. Yakınlarının, dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek törende kılınacak cenaze namazının ardından Akpınar dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze törenine Gazipaşa başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. İlçede uzun yıllar görev yapması nedeniyle geniş bir çevre tarafından tanınan Akpınar’ın vefatı, sağlık camiasında da derin üzüntü oluşturdu.

TAZİYELER TEPECİK MEVKİİ’NDEKİ EVİNDE KABUL EDİLECEK

Akpınar ailesi, taziyeleri Ekmel Mahallesi Tepecik Mevkii’nde bulunan aile evinde kabul edecek. Yakınları, dostları ve sevenleri burada aileye başsağlığı dileklerini iletebilecek.

Gazipaşa’da uzun yıllar hekimlik yapan Dr. Muhammet Akpınar, yalnızca mesleki çalışmalarıyla değil, vatandaşlarla kurduğu samimi iletişim ve yardımsever kişiliğiyle de tanınıyordu. Özellikle sağlık hizmetine erişimde vatandaşlara gösterdiği ilgi ve yaklaşımıyla birçok kişinin hafızasında yer edindi.

GAZİPAŞA SAĞLIK CAMİASI YASTA

Dr. Muhammet Akpınar’ın vefatı, Gazipaşa’da görev yapan sağlık çalışanları ve emekli meslektaşları arasında da üzüntüyle karşılandı. İlçede uzun yıllar boyunca sağlık alanında hizmet veren Akpınar’ın ardından çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Gazipaşa’da birçok ailenin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Akpınar’ın vefatı, ilçenin önemli değerlerinden birinin kaybı olarak değerlendiriliyor.