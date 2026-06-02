Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden bir soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Elde edilen bilgilere göre, eş zamanlı yapılan baskınlarda belediye personeli ve bağlantılı olduğu öne sürülen üç kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARIN KİMLİKLERİ

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü. ile belediye çalışanı Z.B.Ş. yer alıyor. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kuaförü olarak bilinen Ö.S.'nin de sabah saatlerinde evinde gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma dosyasında hakkında gözaltı kararı bulunan gazeteci C.D.'nin ise polis ekiplerince gidilen adreslerinde bulunamadığı bildirildi. C.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI NEDİR?

KOM ekiplerinin yürüttüğü operasyonun temel gerekçesi ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların detayları henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Antalya genelinde kamuoyu tarafından yakından takip edilen hukuki sürecin, ilerleyen günlerde savcılık tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.