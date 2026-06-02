Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul’da görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan dava açılan Karan, mahkemede yaptığı savunmada suçlamaları reddetti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmasını yapan Karan, dosyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, tutuklanmasına neden olan sürecin eski sevgilisi tarafından başlatıldığını savundu.

“BURADA OLMAMIN TEK SEBEBİ O BEYANLAR”

Mahkemedeki ifadesinde aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu belirten Ümit Karan, suçlamaların dayanağının eski sevgilisi Şule Naz Öztürk’ün ifadeleri olduğunu öne sürdü.

Karan savunmasında, “Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Şule Naz Öztürk’ün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra sürekli yakın çevrem üzerinden bana ulaşmaya çalıştı. Kendisini her yerden engelledim. Daha sonra benden intikam almak amacıyla bu iddiaları ortaya attığını düşünüyorum” dedi.

Eski sevgilisinin yalnızca kendisi hakkında değil, tanıştırdığı bazı arkadaşları hakkında da benzer iddialarda bulunduğunu öne süren Karan, dosyada yer alan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

UYUŞTURUCU TESTİNE DE DEĞİNDİ

Duruşmada, soruşturma dosyasında yer alan uyuşturucu testiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Karan, eski sevgilisinin kendisiyle aylar önce görüştüğünü söylediğini belirterek, test sonucunun bu iddiaları desteklemediğini öne sürdü.

Karan, “Uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış ancak benimle 7 ay önce görüştüğünü söylüyor. Eğer anlattığı şekilde bir durum olsaydı test sonucunun da farklı olması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

“PSİKOLOJİK OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM”

Tutuklu bulunduğu süre içerisinde sağlık sorunları yaşadığını da dile getiren Ümit Karan, cezaevi sürecinin kendisi açısından oldukça yıpratıcı geçtiğini söyledi.

Karan, “Cezaevinde bulunduğum süreçte 5 kez hastaneye kaldırıldım. Psikolojik olarak çok zor günler geçirdim. Yaşadıklarımdan önemli dersler çıkardım. Bir sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım” dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, sanık ve tanık beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda Ümit Karan’ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Dava süreci ilerleyen duruşmalarda devam edecek. Mahkeme, dosyadaki deliller ve tanık ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından nihai kararını verecek.