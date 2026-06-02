KREDİ imkânlarındaki daralma, ikinci el araç sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Alanya’da galericilik yapan Burhan Dündar, mevcut bankacılık sistemi nedeniyle vatandaşın araç sahibi olmasının giderek zorlaştığını belirterek, sektörün ciddi bir durgunluk yaşadığını ifade etti. Dündar, "Mevcut banka sistemi nedeniyle kredi imkanlarının büyük ölçüde kısıtlanması, vatandaşın araç sahibi olmasını zorlaştırdı. Bugün sıradan bir otomobilin fiyatı 1 milyon liraya ulaşmışken vatandaşın bu rakamlara erişmesi neredeyse imkânsız hale geldi. Araç kredilerinde verilen tutarların 150-200 bin lira seviyelerinde kalması ne esnafın ne de vatandaşın ihtiyacını karşılıyor. Bu durum hem galerici esnafını hem de araç almak isteyen vatandaşları olumsuz etkiliyor. İkinci el araç piyasası şu anda neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Sektörde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle hükümetin bir an önce kredi imkanlarını genişletmesi, emlak ve otomotiv sektörlerinde hareketliliğin yeniden sağlanması için gerekli adımları atması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'ESNAF CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYOR'

Dündar, yüksek vergi yükü, artan kira giderleri ve ekonomik koşulların esnafı zorladığını ifade etti. Dündar, "Son dört-beş yıllık süreçte araç fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşandı. Geçmişte 200 bin liraya satılan bir aracın bugün 1 milyon lira seviyelerine ulaşmasının temel nedeni, ülkedeki genel maliyet artışları ve araçların büyük bölümünün döviz bazlı olarak yurt dışından temin edilmesi. Döviz kurlarındaki yükseliş, araç fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç fiyatlarında düşüş bekleyip beklemediğimiz soruluyor. Açıkçası böyle bir beklentimiz yok. Hatta bana göre araç piyasası şu anda en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Bu nedenle araç kullanmak isteyen vatandaşlar için şu an alım zamanı olduğunu düşünüyorum. Esnaf açısından bakıldığında ise sektör temsilcileri son güçleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Yüksek vergiler, artan iş yeri kiraları ve ekonomik koşullar nedeniyle esnaf ciddi sıkıntılar yaşıyor. Buna rağmen mevcut fiyat seviyeleri, alıcılar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Araç almayı düşünen vatandaşların bu dönemi iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

ALANYA'YA AÇIK OTO PAZARI TALEBİ

Dündar Alanya’da açık oto pazarı eksikliğine de dikkat çekti. Türkiye’nin birçok kentinde bulunan bu alanların Alanya’da olmamasının önemli bir eksiklik olduğu belirtilerek, vatandaşların araçlarını sergileyebileceği bir alanın oluşturulması gerektiği ifade etti. Bu kapsamda yetkililere çağrıda bulunan Dündar, açık oto pazarının belediyeye büyük bir maliyet getirmeden ihale yöntemiyle hayata geçirilebileceğini ve hem vatandaşlara hem de sektöre önemli katkı sağlayacağını dile getirdi. Dündar, "Alanya'nın önemli eksiklerinden biri de açık oto pazarıdır. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde vatandaşların araçlarını sergileyebildiği açık oto pazarları bulunurken, Alanya'da böyle bir alan bulunmuyor. Bu nedenle aracını satmak isteyen vatandaşlar ya da araçlarını toplu şekilde sergilemek isteyen galerici esnafı uygun bir ortam bulamıyor. Alanya'da açık oto pazarının kurulmasının artık bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e de çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle bir projenin belediyeye büyük bir maliyet getirmeden, ihale yöntemiyle hayata geçirilebileceğine inanıyorum. Açık oto pazarının hem vatandaşlara hem de sektör esnafına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi