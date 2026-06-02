Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yaşanan olay, ilçede büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu alanda odun istifleyen Halis Pekin ile eşi Arzu Pekin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halis Pekin’in elindeki odunla eşine saldırdığı öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde yere yığılırken, şüpheli daha sonra kamyonetine binerek bölgeden uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede başından ağır yaralanan Arzu Pekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürüttü.

ŞÜPHELİNİN KAMYONETİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli Halis Pekin’in kullandığı kamyoneti Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu.

Aracın bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güvenlik güçleri, çevredeki kamera kayıtları ve elde edilen diğer deliller doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürüyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan olayın yaşandığı mahallede büyük üzüntü yaşanırken, genç yaşta hayatını kaybeden Arzu Pekin’in ölümü yakınlarını ve çevresindekileri yasa boğdu.