Alanya’da faaliyet gösteren bir restoranda çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Restoran çalışanlarının müzik eşliğinde gerçekleştirdiği toplu performans, işletmede bulunan turistlerin dikkatini çekti.

Görüntülerde çok sayıda çalışanın restoranın orta bölümünde sıra halinde dizildiği ve müziğin başlamasıyla birlikte senkronize hareketler yaptığı görüldü. Gösteri sırasında masalarında yemek yiyen müşterilerin performansa odaklandığı dikkat çekti.

Bazı turistler ve müşteriler o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kayıtların sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla birlikte görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Restoran çalışanlarının koordineli şekilde gerçekleştirdiği performans, işletmede kısa süreli bir gösteri atmosferi oluşturdu. Görüntüler özellikle turizm sektöründe müşteri deneyimini farklılaştıran uygulamalar arasında değerlendirilirken, sosyal medya kullanıcıları da videoya yoğun ilgi gösterdi.

Alanya’da turizm sezonunun hareketlendiği dönemde ortaya çıkan görüntüler, ilçenin eğlence ve yeme-içme sektöründeki renkli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.