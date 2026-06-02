İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, eski milli futbolcu Ümit Karan ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu ticareti", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamaları yöneltildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Karan hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada savunmasını yapan Karan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarını ve dosyadaki mevcut delil durumunu değerlendirdikten sonra, sanığın tutukluluk halinin devamına gerek olmadığına hükmetti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Mahkeme, Ümit Karan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Karar kapsamında Karan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak.

Dava süreci ilerleyen günlerde yapılacak duruşmalarla devam edecek.