Jeopolitik riskler sürmesine rağmen altındaki sert geri çekilme yatırımcıyı şaşırttı. Uzmanlara göre kısa vadede baskı bitmiş değil, ancak uzun vadede altın için iyimser beklentiler tamamen masadan kalkmış değil. Alanya ve Antalya’da birikimini korumaya çalışan küçük yatırımcı da şimdi aynı soruya kilitlenmiş durumda: Bu düşüş bir tuzak mı, yoksa fırsat mı?

Altın fiyatlarında son günlerde görülen sert geri çekilme, güvenli liman algısına alışık yatırımcıda kafa karışıklığı yarattı. ABD/İsrail-İran hattındaki gerilim sürerken altının yükselmek yerine gerilemesi, piyasada “altın düşmeye devam eder mi”, “şimdi alınır mı” sorularını öne çıkardı.

Küresel piyasalarda ons altın kısa sürede sert değer kaybederken, gram altın tarafında da aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Özellikle kısa vadeli al-sat yapan yatırımcı için tablo net değil. Çünkü piyasada aynı anda hem jeopolitik risk, hem yüksek faiz, hem de güçlü dolar baskısı var.

ALTINI EN ÇOK NE BASKILIYOR?

Uzmanlara göre geri çekilmenin merkezinde yüksek faiz ortamının uzun süre korunacağı beklentisi bulunuyor. Altın faiz getirisi üretmeyen bir yatırım aracı olduğu için, faizlerin yüksek kaldığı dönemlerde yatırımcı daha çok getirili enstrümanlara yöneliyor.

Buna bir de doların güçlü seyri eklenince altın üzerindeki baskı artıyor. Küresel fonların dolar bazlı varlıklara kayması, güvenli liman ihtiyacına rağmen altının hız kesmesine yol açıyor.

İşin bir de teknik tarafı var. Piyasada belli seviyelerin aşağı kırılmasıyla birlikte algoritmik işlemler devreye giriyor, satış dalgası büyüyor. Yani sadece haber akışı değil, ekran başındaki otomatik sistemler de düşüşü derinleştiriyor.

Bazen piyasa tam burada küçük yatırımcıyı ters köşede bırakıyor. Fiyat düşüyor diye ucuz sanılıyor ama baskı henüz bitmemiş olabiliyor.

KISA VADEDE DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

Kısa vadeli görünümde temkinli dil öne çıkıyor. Analistlerin önemli bölümü, yüksek faiz ve güçlü dolar etkisi sürdükçe altındaki oynaklığın devam edebileceğini düşünüyor. Bu da birkaç günlük sert toparlanmalar görülse bile aşağı yönlü baskının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor.

Özellikle jeopolitik risklerin enflasyonu beslemesi, merkez bankalarının faiz indirimlerinde daha yavaş davranabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu senaryo, altın için kısa vadede destekleyici değil.

Bir başka ifadeyle, “savaş var, altın kesin yükselir” ezberi bu kez tek başına çalışmıyor. Çünkü piyasa şu an daha çok faiz-enflasyon-dolar üçgenine bakıyor. Ve bu denge hâlâ sert.

UZUN VADEDE TABLO NEDEN FARKLI GÖRÜLÜYOR?

Büyük finans kuruluşlarının önemli kısmı ise uzun vadede altından tamamen vazgeçmiş değil. Bunun nedeni; küresel borç yükü, para birimlerine güven sorunu, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi ve süren jeopolitik kırılganlık.

Bu başlıklar, altını sadece günlük fiyat hareketiyle değil, sistemsel risklere karşı koruma aracı olarak öne çıkarıyor. Yani kısa vadede baskı olsa da, uzun vadeli yatırımcı açısından altın hâlâ masada kalıyor.

Evinde düğün, eğitim masrafı ya da yedek birikim hesabı yapan vatandaş için mesele zaten çoğu zaman ekrandaki birkaç saatlik hareket değil. Mutfak masrafı, kira, fatura derken insanlar paranın erimesinden korkuyor. O yüzden altın, düşse de çıksa da hâlâ “elde tutulan güven” gibi görülüyor. Ama...

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Uzmanların ortak görüşü, mevcut geri çekilmenin kısa vadede riskli, uzun vadede ise potansiyel fırsat barındırdığı yönünde. Bu nedenle tek seferde yüksek tutarlı alım yerine, parçalı ve kademeli alım yaklaşımı daha sık dillendiriliyor.

Çünkü piyasada dip seviyeyi milimetrik şekilde yakalamak kolay değil. Düşüş bir süre daha sürebilir. Ancak uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcı için sert geri çekilmeler, maliyeti yayma fırsatı olarak görülebiliyor.

Burada belirleyici olan şey yatırımcının süresi. Kısa vadede kazanç arayanla, birikimini enflasyona karşı korumak isteyen aynı yerde durmuyor. O yüzden “altın alınır mı” sorusunun tek cümlelik cevabı yok.

YATIRIMCI ŞİMDİ NEYE BAKMALI?

Önümüzdeki günlerde ABD Merkez Bankası’nın faiz patikası, dolar endeksi, petrol fiyatları ve Orta Doğu hattındaki gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici olacak. Özellikle enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi ve faiz indirimi umutlarının ötelenmesi halinde altın üzerindeki baskı sürebilir.

Buna karşılık jeopolitik risklerin derinleşmesi, merkez bankalarından gelecek ton değişimi ya da dolarda zayıflama sinyali görülmesi halinde altında yeniden toparlanma ihtimali güçlenebilir.

Özetle: Kısa vadede dalga bitmiş görünmüyor. Ama uzun vadede altın için kapı tamamen kapanmış da değil.

Kaynak: Reuters, JP Morgan Private Bank, uluslararası piyasa raporları