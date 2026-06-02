Alanya’da tarımsal üretimin can damarlarından biri olan Dim Çayı sulama hattında yenileme çalışmaları devam ediyor. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Kestel Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi verdi.

Özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan boru patlamaları nedeniyle üreticilerin zor günler geçirdiği bölgede başlatılan çalışma kapsamında eski hatlar çelik borularla değiştiriliyor. Sulama altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yürütülen proje, bölgedeki çiftçiler tarafından da yakından takip ediliyor.

KRİTİK BÖLÜMDE ÇELİK BORU DÖNEMİ

Çalışmaların sürdüğü alanda açıklamalarda bulunan Tahir Göktepe, geçen yıl üç ayrı noktada boru patlamasının yaşandığı kritik bölümde önemli mesafe kat edildiğini söyledi.

Toplam 314 metrelik hattın çelik borularla yenilendiğini belirten Göktepe, arızaların yoğun olarak yaşandığı bölümde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Göktepe, “Geçen yıl üç ayrı patlama yaşanan kritik bölümde artık sadece yaklaşık 200 metrelik bir kısım kaldı. Yapılan çalışmalarla birlikte sulama sisteminin daha güvenli ve uzun ömürlü hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

8-10 MAHALLEYE HAYAT VERİYOR

Dim Çayı’ndan beslenen sulama hattının Alanya tarımı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Göktepe, sistemin Kestel başta olmak üzere çevredeki birçok mahalledeki üreticilere hizmet verdiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 8 ila 10 mahallenin sulama ihtiyacının bu hat üzerinden karşılandığını belirten Göktepe, özellikle muz ve avokado üretiminin yoğun olduğu alanlarda suyun kesintisiz ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Alanya’nın tarımsal üretiminde önemli paya sahip olan örtü altı muz üretimi, açık alan muz bahçeleri ve avokado bahçelerinin sulama ihtiyacı büyük ölçüde bu sistem aracılığıyla karşılanıyor.

HEDEF 15 HAZİRAN'DA TAMAMLAMAK

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Göktepe, önümüzdeki günlerde ekiplerin çalışmalarını hızlandıracağını ifade etti.

Yenileme sürecinin üretim sezonunu olumsuz etkilememesi için yoğun mesai harcandığını söyleyen Göktepe, “Yarın itibarıyla çalışmalar daha da hızlanacak. Hedefimiz Haziran ayının 15’i civarında projeyi tamamlayarak hattı tamamen güvenli hale getirmek” diye konuştu.

ÜRETİCİLER RAHAT NEFES ALACAK

Son yıllarda yaşanan arızalar nedeniyle zaman zaman sulama sorunu yaşayan üreticiler, yenilenen hat sayesinde daha güvenilir bir altyapıya kavuşacak. Çelik boru dönüşümünün tamamlanmasının ardından bölgede su kayıplarının azalması ve olası arızaların önüne geçilmesi bekleniyor.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında artan sulama ihtiyacının daha sağlıklı şekilde karşılanması hedefleniyor. (Şerife ÇOBAN)