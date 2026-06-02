Alanya Belediyesi yönetiminde beklenen görev değişikliği resmiyet kazandı. Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü’nün uzun süredir devam eden sağlık süreci nedeniyle aktif görevine devam edememesi üzerine, başkan yardımcılığı görevine Avukat Haydar Uyar getirildi.

Servet Ünlü, Eylül 2025’te geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığının ardından uzun süre hastanede tedavi görmüş, ameliyat ve rehabilitasyon süreçlerinden geçmişti. Tedavi sürecine ilişkin daha önce yapılan açıklamalarda Ünlü’nün sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilmişti.

Alanya kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Avukat Haydar Uyar, belediyedeki yeni görevlendirme kapsamında başkan yardımcılığı makamına geçti. Uyar’ın, özellikle hukuk ve idari süreçlerdeki deneyimini belediye çalışmalarına yansıtması bekleniyor.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ RESMEN BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre Haydar Uyar, bugün itibarıyla belediye binasındaki makamında göreve başladı. Böylece bir süredir sağlık gerekçesiyle boş kalan başkan yardımcılığı görevi de yeni atamayla birlikte yeniden doldurulmuş oldu.

SERVET ÜNLÜ’NÜN TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Uzun süredir sağlık mücadelesi veren Servet Ünlü’nün rehabilitasyon ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. Ünlü’nün yaşadığı rahatsızlık sonrası Alanya kamuoyu tarafından yakından takip edilen tedavi sürecinde zaman zaman olumlu gelişmeler paylaşılmıştı.

Belediye yönetimindeki bu değişiklikle birlikte Haydar Uyar’ın önümüzdeki dönemde Alanya Belediyesi’nin idari çalışmalarında aktif rol üstlenmesi bekleniyor.