CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomik kriz, enflasyon, emeklilerin ve çalışanların yaşadığı geçim sıkıntıları ile CHP içindeki tartışmalara değinen Özel, Türkiye’nin uzun süredir çok yönlü bir kriz ortamında bulunduğunu savundu.

Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerine dikkat çeken Özel, emeklilerin, çalışanların ve çiftçilerin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek, mevcut ekonomik tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

EKONOMİK KRİZ VURGUSU

Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin gelir dağılımındaki adaletsizlik olduğunu dile getiren Özel, vergi sistemini de eleştirdi. Vergi yükünün büyük bölümünün vatandaşların omuzlarında olduğunu savunan Özel, özellikle dar ve orta gelirli kesimlerin ekonomik baskı altında bulunduğunu söyledi.

Özel, enflasyonun vatandaşların alım gücünü her geçen gün daha fazla düşürdüğünü belirterek, emekli, çalışan ve esnafın yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını kaydetti.

KURULTAY TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Konuşmasının önemli bölümünü CHP içerisindeki gelişmelere ayıran Özgür Özel, parti içinde yaşanan tartışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti. Kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, yaşanan sorunların çözümü için ortak aklın devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni aşan, muhalefetin tüm bileşenlerinden güç alan bu süreçte doğru adımlar atılır, geri adımlar atılır ve en kısa zamanda milletin talep ettiği kurultay yapılırsa bu defter kapanır. Önümüze bakılır ve iktidara yürünür” ifadelerini kullandı.

“BU MESELE SADECE CHP'NİN MESELESİ DEĞİL”

Parti içerisinde yaşanan gelişmelerin yalnızca CHP’nin iç meselesi olarak görülmemesi gerektiğini savunan Özel, yaşanan sürecin demokrasi ve siyaset açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunurken, yaşanan gelişmelerin siyasi boyutuna dikkat çekti. CHP’nin demokrasi mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Özel, partinin iktidar hedefinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

“CHP GRUBU AYAKTADIR”

Parti içerisindeki birlik ve beraberlik mesajı veren Özel, CHP grubunun çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. CHP milletvekillerinin ve örgütlerinin iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Özel, partililere mücadeleyi sürdürme çağrısında bulundu.

“Cumhuriyet Halk Partisi grubu dimdik ayaktadır” diyen Özel, CHP’nin önümüzdeki süreçte hem ekonomik sorunlara hem de demokrasi alanındaki tartışmalara yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda partililere seslenen Özel, birlik ve dayanışma çağrısında bulunarak, CHP’nin iktidar yürüyüşünü sürdürdüğünü ve hedeflerinin Türkiye’yi yönetmek olduğunu söyledi.