Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimler arasında Antalya’da iş, siyaset ve cemiyet çevrelerinin yakından tanıdığı kuaför Ö.S. de bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre hakkında gözaltı kararı bulunan Ö.S., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun yıllardır Antalya’da faaliyet gösteren ve çok sayıda tanınmış isme hizmet verdiği bilinen kuaförün ismi, yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi.

KAMUOYUNUN YAKINDAN TANIDIĞI BİR İSİM

Antalya’da sosyal yaşamın tanınan isimlerinden biri olarak bilinen Ö.S.’nin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kuaförü olarak da tanındığı belirtildi.

Kentte siyaset, iş dünyası ve cemiyet hayatından birçok kişiyle yakın ilişkileri bulunan Ö.S.’nin gözaltına alınması, soruşturmanın en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.

İDDİALAR DA DOSYAYA YANSIDI

Soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan iddialar arasında, Ö.S.’nin kızının öğrencilik yıllarında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde memur kadrosunda işe başladığı yönündeki bilgiler de yer aldı.

Ancak söz konusu iddialarla ilgili resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir açıklama bulunmazken, soruşturmanın devam ettiği ve tüm iddiaların yargı sürecinde değerlendirileceği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve inceleme süreçlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer tarafından soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylı bilgi paylaşılmazken, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni işlemlerin gündeme gelebileceği belirtilirken, gözaltına alınan kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.