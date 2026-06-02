Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarında son günlerde görülen düşüş ve uluslararası piyasalardaki hareketlilik, pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin, motorin ve LPG fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere fiyat güncellemesi yapılması bekleniyor. İndirimin ardından sürücüler, pompada daha düşük fiyatlarla karşılaşacak.

BENZİNDE 1,37 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Beklenen güncellemeye göre benzin grubunda litre başına 1,37 TL indirim öngörülüyor. Son dönemde art arda gelen zamların ardından yapılacak indirim, özellikle günlük araç kullanımının yoğun olduğu şehirlerde sürücülere bir nebze olsun nefes aldıracak.

İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte benzin fiyatlarının bulunduğu ile göre farklılık göstermekle birlikte önemli ölçüde gerilemesi bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Ticari araç sahipleri ve taşımacılık sektörünün yakından takip ettiği motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında 1,83 TL düşüş öngörülüyor.

Motorin fiyatlarındaki gerilemenin lojistik ve taşımacılık maliyetlerine de olumlu yansıması beklenirken, özellikle nakliye sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından maliyetlerin bir miktar azalabileceği değerlendiriliyor.

LPG KULLANICILARINA DA MÜJDE

İndirimden otogaz kullanıcıları da yararlanacak. Yapılması beklenen fiyat güncellemesi kapsamında LPG’nin litre fiyatında 2,09 TL indirim uygulanması öngörülüyor.

Son dönemde yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bütçesini zorlayan sürücüler için LPG’deki indirim dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

FİYATLARI PETROL VE DÖVİZ BELİRLİYOR

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları ile döviz kuru önemli rol oynuyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler, Türkiye’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde yeni fiyat güncellemelerinin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

YENİ FİYATLAR GECE YARISI DEVREYE GİRECEK

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre beklenen indirimlerin gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Nihai fiyatlar ise dağıtım şirketleri ve bölgesel fiyat farklılıklarına göre değişiklik gösterebilecek.

Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kullanımının arttığı Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde yapılacak indirimlerin sürücüler tarafından memnuniyetle karşılanması bekleniyor.