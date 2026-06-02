Alanya Belediye Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısında dikkat çeken gelişme, uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü’nün salonda yer alması oldu.

Eylül 2025’te yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından yoğun tedavi sürecine giren Ünlü, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez meclis toplantısına katıldı. Resmi rapor süreci devam eden Ünlü, tekerlekli sandalye ile salona giriş yaptı.

TÜM PARTİLERDEN DESTEK GELDİ

Toplantıda dikkat çeken bir başka gelişme ise siyasi partiler arasında oluşan uzlaşı ortamı oldu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Servet Ünlü’nün sağlık raporunun sürdüğünü ve bu nedenle resmi olarak oy kullanamayacağını hatırlattı. Buna rağmen Ünlü’nün CHP grubunun bulunduğu bölümde oturabilmesi için AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup temsilcilerinden izin istedi.

Mecliste bulunan tüm siyasi partiler talebe olumlu yaklaşırken, alınan ortak karar salonda takdirle karşılandı.

HAYDAR UYAR GÖREVİ GEÇİCİ OLARAK SÜRDÜRÜYOR

Başkan Özçelik, meclis toplantısında Belediye Başkan Yardımcılığı görevine vekâleten getirilen Avukat Haydar Uyar hakkında da açıklama yaptı.

Özçelik, Uyar’ın görevi geçici olarak yürüttüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Servet Ünlü sağlığına tamamen kavuşup görevine dönene kadar Haydar Uyar bu görevi sürdürecek."

Bu açıklamayla birlikte belediye yönetimindeki mevcut görevlendirmenin kalıcı değil, sağlık süreci tamamlanıncaya kadar devam edecek geçici bir uygulama olduğu netlik kazandı.