KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından düzenlenen Özbekistan-Türkiye Medya Buluşması Programı, bugün başladı. Türkiye ve Özbekistan’dan gazetecilerin katılım sağladığı organizasyonda, kültürel temaslar ile medya forumları bir arada yürütülüyor. Programın ilk durağı Özbekistan’ın başkenti Taşkent oldu. İstanbul’dan hareket eden 40 kişilik heyet, şehir turu ve resmi temaslarla etkinliğin açılışını yaptı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Taşkent programına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Öz ata yurdumuz kardeş Özbekistan’dayız. Emir Timur Meydanı’nı ziyaret ederek başladık. Önümüzdeki günlerde hem medya forumları hem de eğitim panelleri gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

MEDYA FORUMU İLE ORTAK VİZYON GELİŞTİRİLECEK

3 Haziran’da düzenlenecek Medya Forumu’nda iki ayrı oturum gerçekleştirilecek. Türkiye ve Özbekistan’dan medya temsilcileri, dijital habercilik, basın iş birlikleri ve bölgesel medya projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunacak.

İPEK YOLU ROTASINDA KÜLTÜREL YOLCULUK

Taşkent programının ardından heyet, hızlı trenle Semerkant’a geçecek. İpek Yolu’nun en önemli merkezlerinden biri olan şehirde tarihi alanlar ziyaret edilecek. Devamında Buhara ve ardından Hive (Harezm) ile Ürgenç şehirleri program kapsamında yer alıyor. Katılımcılar, bu kentlerde hem kültürel mirası yakından tanıyacak hem de yerel medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

Program 7 Haziran’da Sona Erecek

Ziyaret ve temasların ardından program, 7 Haziran’da Ürgenç’ten İstanbul’a yapılacak dönüş uçuşu ile tamamlanacak. Organizasyonun, Türkiye-Özbekistan medya ilişkilerinde yeni bir dönem başlatması bekleniyor. (Şerife ÇOBAN)

