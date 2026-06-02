Alanya’da meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kaza, Konaklı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Neva Outlet önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir transfer aracı ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve üzerindeki iki kişi metrelerce savrulurken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptı. Motosiklette bulunan ve ağır yaralandıkları belirtilen iki kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin hastanedeki müdahaleleri sürüyor.

JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kaza sonrası D-400 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmasına yardımcı oldu.

Kazaya karışan araçlarda hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Transfer aracı ile motosikletin çarpışmasına neyin neden olduğu henüz netlik kazanmazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.