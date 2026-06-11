İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında gece saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Medyaya yansıyan bilgilere göre, sabaha kadar süren baskınlarda sanat ve iş dünyasından tanınmış 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında evlerinden alınan isimler arasında şarkıcılar Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, Yaşar İpek ve Kerimcan Durmaz bulunuyor. Ayrıca oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin de emniyete götürüldüğü aktarıldı.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER KİMLER?

Soruşturma dosyasında yer alan diğer şüphelilerin ise modacı Tolga Çam, borsacı Ferhan Kaya, yönetmenler Murat Saygı ve Mehmet Cem Karcı olduğu öğrenildi. İş dünyasından Hasan Vatan, Emre Tari, Ahmet Karoğlu, modellik ajansı sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira ile Enis Ahmet Onat, Reyhan Küçükyeğen, Rafet Eren Yorulmazer ve Ali Efe Bezci de gözaltına alınan 22 kişilik listede yer alıyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ceza muhakemesi kuralları gereği, uyuşturucu soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerekiyor. İfadelerin alınmasının ardından şüphelilerin savcılık kararıyla adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri netlik kazanacak.