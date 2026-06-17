İspanya'nın Vallès-Penedès Havzası'nda yürütülen paleontolojik kazılarda, bilim dünyasını yakından ilgilendiren yeni bir bulguya ulaşıldı. Sözcü'nün aktardığına göre, Barselona yakınlarında gün yüzüne çıkarılan 15,9 milyon yıllık kısmi kafatası ve diş fosillerinin, daha önce bilinmeyen yeni bir etçil memeli türüne ait olduğu belirlendi. Bilim insanları bu yeni türe Paludocyon moyasolai adını verdi.

Orta Miyosen döneminde yaşadığı tespit edilen bu canlı, hem ayıların hem de köpeklerin fiziksel özelliklerini barındıran ve soyu tükenmiş bir yırtıcı familyasını temsil ediyor. Keşfedilen fosilin, o dönemde bölgedeki sıcak, sık ormanlar ve sığ göllerle çevrili sulak alanlarda yaşamını sürdüren lider avcılardan biri olduğu belirtiliyor.

DİŞ YAPISI EVRİMSEL AĞACI DEĞİŞTİRDİ

Araştırmacıların incelemelerinde, hayvanın çene anatomisinin cinsindeki diğer akrabalarından farklı olduğu ortaya çıktı. Özellikle alışılmadık derecede geniş ve gelişmiş üst azı dişleri, bu türün kendi soy ağacındaki en ilkel üye olduğunu kanıtladı. Bu anatomik farklılık, paleontologların yıllardır tek bir evrimsel grup olarak değerlendirdiği bazı antik canlıların aslında ortak bir atadan gelmediğini göstererek uzun süreli bir sınıflandırma krizini de çözüme kavuşturdu.

AYI KÖPEKLERİ (AMPHICYONIDAE) NEDİR?

Bilimsel literatürde Amphicyonidae olarak adlandırılan ayı köpekleri, günümüzdeki gerçek ayılar ve köpekgiller ekosisteme tam olarak hakim olmadan önce Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da baskın olan devasa etçillerdi. Tamamen bağımsız ve geçerli bir evrimsel çizgi oluşturan bu familya, iklim değişiklikleri ve habitat daralmaları nedeniyle milyonlarca yıl önce yeryüzünden tamamen silindi.

Avrupa'daki diğer türler ile yeni keşfedilen Paludocyon moyasolai arasındaki akrabalık bağlarının netleşmesi, familyanın kökenlerine dair daha doğru bir haritalama imkanı sunuyor. Söz konusu keşif, milyonlarca yıl önceki iklimsel değişimler karşısında ekosistemlerin ve baskın yırtıcı türlerin nasıl bir hayatta kalma mücadelesi verdiğine dair araştırmacılara önemli veriler sağlıyor.