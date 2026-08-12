Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat: Teklif Meclis’te, henüz yasa yok

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların beklediği kademeli emeklilik yeniden gündemde. TBMM’deki teklif komisyonda ancak henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor.

EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanların uzun süredir gündemde tuttuğu kademeli emeklilik konusunda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmalara çevrildi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar, yaş ve prim koşullarında yeni bir geçiş sistemi uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

Mevcut durumda kademeli emeklilik konusunda yürürlüğe girmiş yeni bir kanun bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan “emeklilik tablosu kesinleşti” veya “yasa çıktı” şeklindeki bilgilerin resmi düzenleme gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ KOMİSYONDA

TBMM kayıtlarında kademeli emekliliğe ilişkin somut bir kanun teklifi yer alıyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından 3 Mart 2025’te sunulan 2/2959 esas numaralı teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bulunuyor.

TBMM’de teklifin özeti, yaşlılık aylığı için gerekli prim ödeme günlerinin düşürülmesi ile işçi, memur ve sözleşmeli personele yönelik kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması amacıyla açıklandı.

Teklifin komisyonda bulunması ise düzenlemenin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Bir teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM’deki yasama sürecinin tamamlanması ve kabul edilen düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

1999 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN TALEP SÜRÜYOR

Tartışmanın merkezinde 8 Eylül 1999 sınırı bulunuyor. EYT düzenlemesiyle bu tarihten önce sigortalı olan ve diğer koşulları sağlayan çalışanlar yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuştu.

Sigorta başlangıcı bu tarihin hemen sonrasında olan çalışanlar ise farklı emeklilik koşullarına tabi olmaya devam etti. Kademeli emeklilik talebinin temelinde de sigorta başlangıç tarihleri birbirine yakın çalışanlar arasındaki emeklilik yaşı farkının azaltılması bulunuyor.

TBMM’de konu 2026 yılında da gündeme taşındı. Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından 30 Ocak 2026’da verilen yazılı soru önergesinde, 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a soruldu. TBMM kayıtlarına göre Bakanlığın cevabı 29 Haziran 2026’da Meclis’e ulaştı.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU KESİNLEŞTİ Mİ?

Hayır. Kademeli emeklilik için kesinleşmiş yeni bir yaş ve prim tablosu bulunmuyor.

Kamuoyunda 1999 ile 2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için farklı yaş ve prim günleri içeren tablolar paylaşılıyor. Ancak bunların yürürlükteki yeni bir kademeli emeklilik yasasının şartları olarak görülmemesi gerekiyor.

Olası bir düzenlemede hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı, kadın ve erkek çalışanlar için yaş şartının nasıl belirleneceği ve kaç prim günü aranacağı ancak kabul edilecek kanun metniyle kesinleşebilir.

NOYAN DOĞAN: KADEMELİ EMEKLİLİK ERKEN EMEKLİLİKLE KARIŞTIRILIYOR

Hürriyet yazarı Noyan Doğan da 22 Nisan 2026 tarihli yazısında kademeli emeklilik konusunda kendisine yoğun şekilde soru geldiğini belirtti.

Doğan, okuyucuların bir bölümünün sistemi erken emeklilik olarak değerlendirdiğini aktararak, “Kimileri, kademeli emekliliği erken emeklilik olarak algılıyor” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın aktardığı verilere göre EYT düzenlemesinden ilk iki yıllık dönemde 2,6 milyon kişi yararlandı. EYT sonrasında özellikle 8 Eylül 1999 sınırının hemen ardından sigortalı olan çalışanların talepleri kamuoyunda daha görünür hale geldi.

EYT MALİYETİ DE TARTIŞMANIN BİR PARÇASI

Yeni bir emeklilik düzenlemesinin bütçeye getireceği yük de tartışmanın önemli başlıklarından biri. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce EYT’nin 2024 yılı maliyetinin 724 milyar lira olduğunu ve bu tutarın milli gelirin yaklaşık yüzde 2’sine karşılık geldiğini açıklamıştı.

Bu nedenle kademeli emeklilik konusunda yalnızca yaş ve prim koşulları değil, olası düzenlemenin sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesi üzerindeki etkisi de belirleyici olacak.

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu an için açıklanmış kesin bir yürürlük tarihi bulunmuyor. TBMM’de kanun teklifi bulunmasına ve milletvekillerinin konuyu Meclis gündemine taşımaya devam etmesine rağmen, kademeli emekliliğin yasalaşacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim açıklanmadı.

Bu nedenle 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların emeklilik planlarını internette dolaşan tahmini tablolara göre değil, mevcut SGK mevzuatına göre yapması gerekiyor. Yeni haklar ancak yasama süreci tamamlanırsa ve düzenleme yürürlüğe girerse uygulanabilecek.

Kaynak: Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtları, Hürriyet/Bigpara, Noyan Doğan