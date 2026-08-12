Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası, üyelerinin çocuklarının eğitim masraflarına destek olmak amacıyla yeni bir işbirliğine imza attı. Oda yönetimi tarafından duyurulan protokole göre, Başarım Eğitim Kursları Merkez Şubesi ile yüzde 50 oranında indirim anlaşması sağlandı.

İNDİRİMDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu eğitim desteği sadece odaya kayıtlı esnafı değil, aynı zamanda birinci derece yakınlarını da kapsıyor. Aile bütçelerini rahatlatmayı hedefleyen bu adım sayesinde, esnaf çocukları kurs merkezinin sunduğu eğitim hizmetlerinden yarı fiyatına yararlanma imkanı bulacak.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Eğitim indiriminden yararlanmak isteyen oda üyelerinin, kayıt işlemleri hakkında doğrudan kurumla iletişime geçmesi gerekiyor. Üyeler ve yakınları, detaylı bilgilendirme ve başvuru süreci için 0505 533 61 39 numaralı destek hattını arayabiliyor. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nın önümüzdeki dönemde üyelerine yönelik farklı sektörlerdeki avantaj çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.