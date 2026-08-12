Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atan gıda usulsüzlüklerine karşı önemli bir operasyona imza attı. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, ilçede faaliyet gösteren bir işletmeye ait üç farklı soğuk hava deposunda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Belediye kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, yapılan incelemelerde saklama koşullarına uymayan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 15 ton süt ürünü tespit edildi. İnsan sağlığını doğrudan tehdit eden tonlarca ürüne anında el konulurken, sorumlu işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN SIFIR TAVİZ

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın talimatlarıyla ilçe genelinde gıda denetimlerinin sıkılaştırıldığı bildirildi. Operasyonun detaylarını paylaşan Zabıta Müdürü Kaan Aydın, vatandaşlardan gelen her ihbarın vakit kaybedilmeden değerlendirildiğini vurguladı. Aydın, bozuk ürünlerin tüketiciye ulaşmasını engelleyerek olası zehirlenme vakalarının önüne geçtiklerini açıkladı. El konulan 15 ton bozuk gıda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince depolardan tahliye edilerek güvenli bir şekilde imha edildi.

BOZUK SÜT ÜRÜNLERİ NEDEN RİSKLİ?

Soğuk zinciri kırılmış veya son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri, tüketici sağlığı için en tehlikeli gıda grupları arasında yer alıyor. Uygun koşullarda saklanmayan süt ve süt ürünlerinde hızla üreyen patojen bakteriler, kısa sürede ağır gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlar, vatandaşların alışveriş yaparken ürün etiketlerini ve saklama koşullarını dikkatle incelemesi, şüpheli durumları ise yerel zabıta ekiplerine bildirmesi gerektiği konusunda uyarıyor.