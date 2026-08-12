Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), küresel gıda devlerinin yeni üretim üssü haline geliyor. Özgür Kocaeli gazetesinin haberine dayandırılan bilgilere göre, Meksika merkezli fırıncılık şirketi Grupo Bimbo çatısı altındaki Bimbo QSR, bölgede iki yeni fabrika kurmak için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 bin dönümlük alanda hayata geçirilecek tesislerin temelinin önümüzdeki aylarda atılması planlanıyor.

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, halihazırda İstanbul'da bir üretim tesisi bulunan şirketin yeni yatırımı için arsa satın alma sürecini tamamladığını duyurdu. Kurulacak fabrikalarda, öncelikli olarak uluslararası fast-food zinciri McDonald's'ın restoranlarında kullanılan hamburger ekmeklerinin üretimi gerçekleştirilecek. Üretilen ekmekler, Türkiye iç pazarının yanı sıra yurt dışındaki şubelere de ihraç edilerek küresel tedarik zincirine katılacak.

DEV YATIRIMIN ARKASINDAKİ GRUPO BIMBO KİMDİR?

Temelleri 1945 yılında atılan Grupo Bimbo, günümüzde fırıncılık sektörünün en büyük küresel aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dört kıtaya yayılan operasyon ağıyla öne çıkan şirket, 39 ülkede doğrudan faaliyet gösterirken, 57 ülkeye ise stratejik ortaklıklar aracılığıyla ulaşıyor. Toplam 96 ülkede varlık gösteren dev grubun bünyesinde 251 üretim tesisi ve 1.600'ü aşkın satış merkezi bulunuyor.

Şirketin küresel çapta istihdam ettiği personel sayısı 152 bini geçerken, yıllık satış hacminin 22 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Tüketicilere 100'den fazla marka altında 9 binin üzerinde ürün çeşidi sunan firma, Kandıra'daki yatırımıyla bölgesel üretim ve dağıtım kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

KANDIRA GIDA İHTİSAS OSB NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Küresel gıda markalarının son yıllarda tedarik zincirlerini yerelleştirme stratejisi kapsamında Türkiye'yi üretim merkezi olarak seçmesi, ülkenin lojistik avantajlarından kaynaklanıyor. Su, elektrik ve doğal gaz gibi temel altyapı sorunlarının tamamen çözülmesiyle cazibe merkezi haline gelen Kandıra Gıda İhtisas OSB, şu anda toplam 105 parselde 58 farklı yatırımcıya ev sahipliği yapıyor.

Bölgedeki sanayileşme hamlesi ilk olarak 2023 yılında faaliyete geçen Ülker grubu iştiraki Nesos ile hız kazanmıştı. Büyük fast-food markalarına sos üreten bu ilk tesisin ardından, Meksikalı Bimbo QSR'ın da üretime geçmesiyle Kandıra'nın endüstriyel gıda ihracatındaki payının önemli ölçüde artması bekleniyor.