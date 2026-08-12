Fenerbahçe'de Lukaku transferinde sona gelindi: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen Romelu Lukaku için yürüttüğü transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı öne sürüldü. Belçikalı golcünün kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken santrfor transferinde Romelu Lukaku ismi öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin 33 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Napoli ile görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.

LUKAKU İÇİN İSTANBUL PLANI

Transferle ilgili son haberlerde Lukaku'nun bugün veya yarın İstanbul'a gelmesinin planlandığı belirtiliyor. Belçikalı santrforun Türkiye'ye gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor.

Kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmaması ve kulüpler arasındaki işlemlerin tamamlanması halinde Lukaku'nun Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe ve Napoli cephesinden transferin tamamlandığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Lukaku'nun Napoli ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçikalı futbolcu mayıs ayında geleceği hakkında yaptığı açıklamada, Napoli ile bir yıllık kontratının kaldığını ve kulüpten ayrılmayı kendisinin talep etmediğini söylemişti.

Buna karşın ağustos ayında Avrupa basınına yansıyan haberlerde Fenerbahçe'nin Lukaku için devreye girdiği ve Napoli ile görüşmelerin ilerlediği belirtiliyor.

TECRÜBELİ GOLCÜ AVRUPA'NIN ÖNEMLİ TAKIMLARINDA OYNADI

13 Mayıs 1993 doğumlu Lukaku; Anderlecht, Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter ve Roma'nın ardından Napoli forması giydi.

Fizik gücü ve ceza sahasındaki etkinliğiyle tanınan Belçikalı santrfor, kariyerinin önemli bölümünü İngiltere ve İtalya'da geçirdi.

Fenerbahçe'nin Lukaku transferinde sağlık kontrollerinin sonucu ve kulüpler arasındaki son işlemler belirleyici olacak. Sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama gelene kadar transfer tamamlanmış kabul edilmiyor.