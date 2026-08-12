Perseid meteor yağmuru bu gece zirvede: Türkiye’de en iyi izleme saatleri

Yılın en çok beklenen gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece zirveye ulaşacak. Türkiye’nin tamamından izlenebilecek meteor yağmuru için en uygun zaman gece yarısından şafak öncesine kadar olacak. 2026’da Yeni Ay dönemine denk gelen Perseidler, hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde karanlık bir gökyüzü altında gözlemlenebilecek.

PERSEID METEOR YAĞMURU BU GECE ZİRVE YAPACAK

NASA’nın 2026 gökyüzü olayları takviminde Perseid meteor yağmurunun zirvesi 12-13 Ağustos olarak gösteriliyor. Ay ışığının gözlemi ciddi ölçüde engellemeyecek olması da bu yılki Perseidleri gökyüzü meraklıları açısından özel hale getiriyor.

Meteorların görülme sıklığı gece ilerledikçe artacak. Özellikle gece yarısından sonra Perseus Takımyıldızı'nın gökyüzünde yükselmesiyle gözlem koşulları iyileşecek.

TÜRKİYE’DE SAAT KAÇTA İZLENEBİLECEK?

Perseid meteor yağmuru için şehirden şehre kesin bir başlangıç saati bulunmuyor. Meteorlar gecenin farklı anlarında gökyüzünün herhangi bir bölümünde görülebiliyor. Ancak Türkiye genelinde en verimli gözlem aralığının gece yarısından şafak öncesine kadar olması bekleniyor.

İstanbul: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Ankara: 00.00’dan şafak öncesine kadar

İzmir: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Antalya: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Alanya: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Bursa: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Konya: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Adana: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Samsun: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Trabzon: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Erzurum: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Diyarbakır: 00.00’dan şafak öncesine kadar

Meteorları görmek için tek başına saat yeterli olmayacak. Bulutluluk, yapay ışıklar ve gözlem yapılan noktanın çevresindeki ışık kirliliği görülebilecek meteor sayısını doğrudan etkileyebilir.

ALANYA’DA NEREDEN İZLENEBİLİR?

Alanya’da Perseidleri izlemek isteyenlerin kent merkezindeki yoğun ışıklardan mümkün olduğunca uzaklaşması gerekiyor. Yapay aydınlatmanın az olduğu, gökyüzünün geniş biçimde görülebildiği yüksek ve kırsal noktalar daha uygun koşullar sağlayabilir.

Gözlem sırasında kuzey ve kuzeydoğu yönündeki gökyüzü takip edilebilir. Ancak meteorlar yalnızca Perseus Takımyıldızı çevresinde görülmeyeceği için gökyüzünün mümkün olduğunca geniş bir bölümünü izlemek daha avantajlı.

TELESKOP GEREKMİYOR

Perseid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbüne ihtiyaç bulunmuyor. Aksine bu araçların görüş alanını daraltması nedeniyle meteor gözleminde çıplak göz daha avantajlı.

Karanlık bir noktaya geçildikten sonra gözlerin ortama alışması için yaklaşık 20-30 dakika beklemek gerekiyor. Bu süre içinde cep telefonu ekranına bakmamak da gece görüşünün korunmasına yardımcı oluyor.

Uygun bir noktada uzanarak veya geriye yaslanarak gökyüzünün geniş bölümünü takip etmek meteor görme ihtimalini artırıyor.

PERSEID METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Meteor yağmurları, Dünya'nın bir kuyruklu yıldızın veya bazı durumlarda bir asteroidin yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük parçacıkların arasından geçmesiyle meydana geliyor.

Perseidlerin kaynağı ise 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı. Dünya her yıl bu kuyruklu yıldızın geride bıraktığı parçacıkların bulunduğu bölgeden geçiyor.

Parçacıklar Dünya atmosferine çok yüksek hızlarda girdiğinde ısınıp ışık saçıyor. Yeryüzünden bakıldığında birkaç saniye boyunca görülen parlak çizgiler bu nedenle ortaya çıkıyor.

SWIFT-TUTTLE DEV BİR KUYRUKLU YILDIZ

NASA verilerine göre Swift-Tuttle'ın çekirdeği yaklaşık 26 kilometre çapında. Kuyruklu yıldız, Perseid meteor yağmurunun ana kaynağını oluşturuyor.

Perseid parçacıkları atmosfere saniyede yaklaşık 59 kilometre hızla giriyor. Yüksek hızları nedeniyle Perseidler parlak meteorlar ve zaman zaman uzun süre iz bırakabilen ateş topları oluşturabiliyor.

EN İYİ GÖZLEM İÇİN NE YAPILMALI?

Şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak bir alan seçilmeli. Gökyüzünün açık olduğu, ufku kapatan bina ve ağaçların az bulunduğu noktalar tercih edilmeli.

Gece yarısından sonra gözlem yapılması, gözlerin karanlığa alışmasına zaman tanınması ve telefon ekranlarından uzak durulması daha fazla meteor görme şansını artırabilir.

2026’daki Perseid zirvesinin Yeni Ay dönemine denk gelmesi önemli bir avantaj sağlayacak. Havanın açık olduğu bölgelerde Ay ışığının olmadığı karanlık gökyüzü, daha sönük meteorların da fark edilmesini kolaylaştıracak.