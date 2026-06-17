TRT Haber'in Techtimes'tan aktardığı bilgilere göre, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımı küresel finans sisteminde devasa kayıplara neden oluyor. INTERPOL tarafından hazırlanan Küresel Finansal Dolandırıcılık Tehdit Değerlendirmesi raporu, 2025 yılı itibarıyla dünya genelindeki finansal dolandırıcılık zararının 442 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu. Kurum, mevcut risk seviyesini "Yüksek" olarak sınıflandırırken, önümüzdeki 3 ila 5 yıllık süreçte tehlikenin daha da büyüyeceğini öngörüyor.

3 SANİYELİK SES KAYDI KLONLAMA İÇİN YETERLİ OLUYOR

Gelişen teknolojiyle birlikte, bir kişinin sesini birebir kopyalamak için sosyal medya veya telesekreter mesajlarından alınan 3 saniyelik bir kayıt yeterli hale geldi. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den dijital adli tıp uzmanı Profesör Hany Farid, yapay zeka ile üretilen içerikleri gerçeğinden ayırt etmenin artık neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Farid'in açıklamalarına göre, sıradan bir insanın sahte sesleri tanıma oranı yüzde 60 seviyesinde kalıyor ve bu durum yazı tura atmaya benzetiliyor.

Karanlık web platformlarında aylık 50 dolar gibi düşük ücretlerle sunulan hizmet olarak dolandırıcılık (FaaS) paketleri, suçu sıradanlaştırıyor. Sistem, Microsoft'un VALL-E veya Tacotron 2 gibi akustik modelleri üzerinden işliyor ve HiFi-GAN sentezleyicilerle ham ses dalgalarına dönüşerek canlı telefon görüşmelerinde bile 100 milisaniyenin altında gecikmeyle kullanılabiliyor.

YENİ NESİL DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ NELER?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verileri, siber suçların boyutunu gözler önüne seriyor. Yıllık raporda toplam siber suç kaybı 20,9 milyar dolar olarak açıklanırken, yapay zeka kaynaklı şikayetler ilk kez ayrı bir kategoriye alındı ve 893 milyon doları aşan zararla 22 binden fazla vaka kaydedildi. Yapay zeka destekli otonom sistemlerin, geleneksel dolandırıcılık yöntemlerine kıyasla 4,5 kat daha karlı olduğu ifade ediliyor.

Suç şebekeleri en çok aile acil durum senaryolarını, şirket yöneticilerinin ses ve görüntülerini taklit ederek yaptırılan sahte para transferlerini, sentetik kimlik oluşturmayı ve Pig butchering olarak bilinen uzun süreli romantik yatırım dolandırıcılığını tercih ediyor. Sistemler, başarısız denemelerden ders çıkarıp bir sonraki hedefe daha donanımlı yaklaşıyor.

AİLE İÇİ GİZLİ PAROLA VE ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA ŞART

Uzmanlar, teknolojik tespit sistemlerinin yetersiz kaldığı bu noktada bireysel güvenlik önlemlerinin kritik olduğuna dikkat çekiyor. Gelen aramalarda sesin veya görüntünün tanıdık olmasına değil, talep edilen işlemin niteliğine odaklanılması gerekiyor. Acil para taleplerine karşı aile bireyleri arasında önceden belirlenmiş gizli bir parola kullanılması en etkili savunma yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Finansal hesapların güvenliği için SMS doğrulamasından ziyade kimlik doğrulama uygulamalarının tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, internet ortamındaki herkese açık ses ve video paylaşımlarının sınırlandırılması, dolandırıcıların veri toplamasını zorlaştırıyor. İngiltere ve ABD gibi ülkelerde yasal düzenlemeler ve banka iade zorunlulukları devreye alınsa da, finansal kurumların yapay zeka tabanlı tespit sistemlerini güçlendirmemesi halinde sadece ABD'deki kaybın 2027 yılına kadar 40 milyar dolara çıkabileceği tahmin ediliyor.