Altın piyasasında dalgalanma sürerken, İslam Memiş kritik tarih ve seviyeleri açıkladı. Gram altında 10 bin TL beklentisi yatırımcıyı yeniden hareketlendirdi.

Küresel piyasalarda yeni haftaya girilirken jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Orta Doğu merkezli gerilimler, yatırımcıların yönünü belirlerken, altın ve emtia tarafında dalgalı seyir dikkat çekiyor. Bu süreçte altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamalarla piyasaya dair önemli ipuçları verdi.

ALTINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Memiş’e göre ons altın tarafında sert hareketler devam edecek. Son haftalarda 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, yeniden 4.500 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu süreçte piyasanın 4.100–4.600 dolar aralığında sıkışabileceği ifade ediliyor.

Bu dalgalı yapı özellikle yatırımcıyı kararsız bırakıyor. Alanya’da da kuyumcularda son günlerde yaşanan yoğunluk, vatandaşın “daha da yükselir mi?” sorusunu sıkça sormasına neden oluyor. Bir kuyumcu esnafının dediği gibi; “Alan da tedirgin, almayan da…”

9 NİSAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Memiş’in açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise tarih oldu. Özellikle 9 Nisan için piyasada kritik bir eşik beklendiğini belirten uzman isim, bu tarihe kadar dalgalı seyrin devam edebileceğini vurguladı.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle bu tarihe kadar piyasada net bir yön oluşmayabileceği, yatırımcıların ise temkinli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.

BU SEVİYELER “ALIM FIRSATI” OLABİLİR

Memiş, özellikle altın almak isteyenler için belirli seviyelere dikkat çekti. 4.100–4.500 dolar bandının kademeli alım için uygun aralık olabileceğini belirtti.

Bu durum özellikle düğün hazırlığı yapanlar ya da birikimini altına çevirmek isteyenler için önemli bir referans oluşturuyor. Çünkü Alanya’da da yaz sezonu yaklaşırken altın talebinde artış yaşanması bekleniyor.

GRAM ALTINDA 10 BİN TL HEDEFİ

En dikkat çeken açıklama ise gram altın tarafında geldi. Memiş, gram altının şu anda 6.500–7.000 TL bandında hareket ettiğini belirterek, yıl ortası ya da üçüncü çeyrekte 10.000 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bu beklenti, özellikle küçük yatırımcı için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, ani alım kararları yerine planlı hareket edilmesi gerektiğini sık sık hatırlatıyor.

Biraz bekleyip almak mı… yoksa fırsatı kaçırmamak mı…

FİZİKİ ALTIN UYARISI

Memiş ayrıca fiziki altın alımında artan işçilik maliyetlerine de dikkat çekti. Çeyrek ve Cumhuriyet altınında ciddi ek maliyetler oluştuğunu belirterek, panik alımlarının yatırımcıya zarar verebileceğini ifade etti.

Bu nedenle banka üzerinden ya da sertifika yoluyla alım yapılmasının daha sağlıklı bir strateji olabileceğini vurguladı.

Çünkü mesele sadece almak değil… doğru zamanda almak.