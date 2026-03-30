Altın, gümüş ve borsada yeni yükseliş sinyali… Finans analisti İslam Memiş’e göre düşüşler geçici, fırsat kapısı aralanıyor. Antalya ve Alanya’daki yatırımcılar da bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Finans analisti İslam Memiş, piyasalara ilişkin yaptığı son değerlendirmelerde dikkat çeken mesajlar verdi. “Vakit geldi” ifadesini kullanan Memiş, özellikle gümüş, altın, borsa ve döviz tarafında yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini söyledi.

GÜMÜŞTE GERİ ÇEKİLME FIRSAT MI?

2026 yılına hızlı başlayan gümüş fiyatları, mart ayının son günlerinde düşüşle gündeme geldi. Ancak Memiş’e göre bu düşüş kalıcı değil.

Gram gümüş yaklaşık 99 TL, ons gümüş ise 60-70 dolar bandında işlem görüyor. Bu seviyelerin geçici olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurguladı.

“Bu düşüşler fırsat. Artık vakit geldi, hızlı yükselişler bekliyorum” sözleri, piyasada yeni bir trendin başlangıcı olarak yorumlandı.

Alanya’da kuyumcu vitrinlerine bakanlar için de durum çok farklı değil. Fiyat düşüyor gibi görünüyor ama… uzun sürmeyebilir.

ALTINDA 10 BİN TL HEDEFİ

Altın tarafında da güçlü beklentisini sürdüren Memiş, ons altın için 4.100 – 4.650 dolar bandını kısa vadeli hedef olarak gösterdi.

Daha uzun vadede ise çok daha çarpıcı bir tahmin paylaştı:

Gram altında 10.000 TL seviyesi gündemde

Bu tahmin, özellikle Antalya ve Alanya’da birikimini altınla koruyan vatandaşlar açısından dikkat çekici. Çünkü düğün sezonu yaklaşırken fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi, maliyetleri doğrudan etkileyebilir.

BORSA VE DÖVİZDE BEKLENTİ NE?

Borsa İstanbul’un haftayı 12.698 puan seviyesinde kapattığını hatırlatan Memiş, 12.900 altının alım fırsatı olduğunu söyledi.

Yıl içinde ise 16.000 puan ve üzeri seviyelerin görülebileceğini ifade etti.

Döviz tarafında da yükseliş beklentisini sürdüren Memiş, euro/dolar paritesinde 1.15 seviyesinin ucuz olduğunu belirtti.

Yani… kısa vadede sakin gibi duran piyasa, aslında içten içe hareketleniyor olabilir.

PETROL VE RİSK UYARISI

Brent petrol fiyatının 107 doların üzerine çıkmasının küresel riskleri artırdığını belirten Memiş, bunun enflasyon ve jeopolitik belirsizlik anlamına geldiğini söyledi.

Bu durumun Türkiye’de akaryakıt fiyatları başta olmak üzere birçok kalemi etkileyebileceği ifade ediliyor.

Bir depo benzin… zaten yetmiyor.

“2026 MANİPÜLASYON YILI”

2026 yılına ilişkin çarpıcı bir değerlendirme de yapan Memiş, bu yılı “risk ve manipülasyon yılı” olarak tanımladı.

Yatırımcılara özellikle psikolojik dayanıklılık ve finansal okuryazarlık konusunda uyarıda bulundu.

Net mesaj ise oldukça açık:

“Altın, gümüş ve borsadaki düşüşler kalıcı değil, aksine fırsat.”

Yani mesele sadece fiyat değil… doğru zamanda doğru yerde olmak.